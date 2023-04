Después de la victoria de Madison Anderson Berríos en “La casa de los famosos 3″, era de esperarse que los fanáticos del “reality show” comenzaran a cuestionar y opinar sobre los temas que quedaron inconclusos. La ausencia de la cantante y actriz mexicana Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada, fue uno de ellos.

La mayoría esperaba que quien se llevara el gran premio de $200,000 recibiera el maletín de las manos de la “Mamá Guerrera de Antonella”, como la bautizó la La Jefa. Sin embargo, no fue así.

“¿A qué se debió la ausencia de la artista?”, fue la interrogante que reinó durante la gala final. Después de haber apoyado a la puertorriqueña desde su primera nominación, para muchos fue una real sorpresa no verla en la gran final de esta tercera edición. Sin embargo, la mexicana no pudo estar ahí porque, “gracias a Dios”, como ella señaló, actualmente tiene mucho trabajo y por esta razón no pudo asistir a la gala final.

“Madison hermosa qué alegría, de verdad no sabes el gusto enorme que me da que hayas terminado este gran proyecto y culminado con el gran triunfo de ‘La casa de los famosos’ tercera temporada. Te lo merecías. Fue un honor para mí ser parte también de todas esas personas a las que les robaste el corazón. Hiciste un gran juego, me identifico en muchas cosas contigo, por eso estaba yo de tu lado y esperaba este triunfo para ti. Estuve apoyándote por ahí en distintas ocasiones, así que nuevamente te superfelicito”, expresó la actriz de 48 años.

La protagonista de exitosas telenovelas como “Anita, no te rajes” y “La loba” lamentó no haber podido acompañarla en este momento tan especial para ella.

“Fue para mí muy lamentable no poder estar ahí contigo para entregarte este gran premio”, reconoció Ivonne. “Afortunadamente tenemos bastantito trabajo y me dificultó el poder estar allá para abrazarte, felicitarte y desearte lo mejor”, explicó sobre el motivo de su ausencia.

“Disfruta este momento, es increíble. En las próximas semanas te vas a dar cuenta de la cantidad de gente a la que le robaste el corazón. Te deseo lo mejor de aquí en adelante preciosa y felicidades. Felicidades a todo Puerto Rico también”, concluyó su mensaje.