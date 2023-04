La algarabía, los gritos, los brincos y la euforia por el triunfo de la exreina de belleza puertorriqueña Madison Anderson Berríos, al alzarse como la campeona de “La casa de los famosos 3″ fue lo que imperó entre las personas que se dieron cita en la Plaza Popular del Distrito T-Mobile, en San Juan, donde vieron en pantalla gigante la final del “reality”, que transmite Telemundo.

El respeto, el cariño y la admiración del público hacia la beldad boricua era evidente en los fanáticos que llegaron desde horas de la tarde al concurrido evento para con banderas de la monoestrellada, carteles, “pósters”, bandanas en la cabeza y figuras de mariposas apoyar a quien fuera la primera finalista de Miss Universe 2019.

Desde Country Club en Carolina, llegó la joven de 23 años Danashly Calderón Burgos, como respuesta a la convocatoria. “Quise venir para sentir la emoción y la adrenalina”, indicó la ciudadana, quien ha seguido el programa desde que comenzó el pasado 17 de enero. Su apoyo fue tal que contagió al resto de su familia, a tal punto que crearon un chat al que nombraron “La Casa de los Famosos”, por donde se informaban y se daban seguimiento para cumplir con las votaciones. Al escuchar que Anderson era la ganadora, brincó de la silla y se integró al resto de los fans.

“Estoy bien emocionada y feliz. Ella es un orgullo y me representa”, dijo la joven mientras al fondo se escuchaba el coro del estribillo: “Yo soy boricua pa’que tú lo sepas!”.

Personas de Ponce, Salinas, Mayagüez, Guayama, Juana Díaz, Caguas, Coamo, Aguadilla, San Sebastián, entre otros pueblos de la isla, aguardaron con ansias el momento para presenciar la victoria de modo colectivo. Hoy todo Puerto Rico fue “Team Madison”.

Por otro lado, Frances Figueroa, de 28, llegó desde Ponce junto a su mamá, hermana y mejor amigos, quienes llevaban unas camisas alusivas a Madison. “Me siento bien feliz y orgullosa ante este triunfo. Ella representó a la mujer por todo lo alto y lo que es la resiliencia de Puerto Rico”, expresó.

Mientras que Joel Rodríguez de Cupey no perdió la oportunidad de lanzar al aire el confetti metálico de colores que lanzaron con efectos de chispa que iluminó el escenario, como parte de la alegre celebración. “Estoy bien contento, siempre me mantuve votando. Me siento bien orgulloso de ella. ¡Te amamos, Team Anderson!”, gritó.

Otra de las fanáticas que asistió fue Lucy Avilés de Toa Alta, quien era una de las manejadoras de una de las cuentas de apoyo de “Team Anderson” a través de la plataforma Twitter. “Hemos estado apoyándola, haciendo tendencia. Además de eso llevando el mensaje positivo que ella ha tenido en la casa, de sus valores, sobre todo de la transformación y evolución que ha tenido. Puerto Rico se merecía ese triunfo también. Ella es una persona que ha dado tanto cariño y dulzura a este programa, que hasta los niños se han identificado con ella, sobre todos los que viven en la diáspora, que no hablan bien español, pero que son nativos de corazón”, manifestó.