La republicana y exatleta olímpica Caitlyn Jenner anunció hoy que tiene intención de lanzarse como candidata para la gobernación de California.

La también exintegrante del “reality” “Keeping Up with the Kardashians”, ya llenó la documentación inicial para el proceso, según expresiones públicas que publicó en su cuenta de Twitter.

‘‘California ha sido mi hogar por casi cincuenta años. Llegué aquí porque sabía que cualquier persona, independiente de su trasfondo o puesto en la vida, podía convertir sus sueños en una realidad. Pero durante la pasada década, hemos visto el brillo del estado dorado desvanecerse por el dominio de un partido que coloca a la política por encima del progreso y los intereses especiales por encima de las personas. Sacramento necesita una líder honesta con una visión clara”, alegó.

Ante una posible revocación hacia el gobernador Gavin Newsom, varios republicanos han anunciado planes para postularse en California. Oficiales de la contienda electoral aún están revisando las firmas de la petición requeridas para certificar la revocación del voto.

Por su parte, la activista de 71 años se autodescribió como “conservativa en lo económico, progresiva en lo social” en una entrevista realizada con People el año pasado.

“Las empresas pequeñas han sido devastadas por el lockdown restrictivo. Una generación completa de niños ha perdido un año de educación y se les ha prohibido de regresar a las escuelas, participar en activiaddes y socializar con sus amistades. Los impuestos están muy altos, lo que ha atacado al mercado laboral, herido a familias y puesto un peso excesivo en los más vulneables”, agregó la republicana.

Jenner se destaca entre sus contrincantes al ser la única que es conocida a nivel nacional, ya sea por su participación en las Olimpiadas de Montreal en el 1976 o por la atención mediática que ha recibido como parte de la familia Kardashian-Jenner, protagonistas de varias series de ‘‘reality” y por el anuncio público de su transición de género en el 2015.

Su postulación vendría casi dos décadas después de la llegada inesperada de Arnold Schwarzenegger al gobierno californiense. La estrella de las películas Terminator fue otro republicano que utilizó su fama de Hollywood para llegar a la oficina más importante del estado durante otra elección de revocación que hubo en el 2003.

Esta sería la primera vez que Jenner se lanza a un puesto político, y se conoce poco sobre sus posturas sobre temas como la pandemia del COVID-19 y el manejo actual de la economía.