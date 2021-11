Dos años después de comenzar su relación amorosa, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el miércoles en la noche su separación, aunque “seguirán siendo mejores amigos”.

La pareja compartió en sus cuentas de Instagram el mismo mensaje, firmado como “Camila y Shawn”, en donde compartieron al público la decisión de su sorpresiva separación.

“Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, mencionó el comunicado. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”.

Expresiones compartidas por Camila Cabello y Shawn Mendes en sus cuentas de Instagram. (Instagram Instagram)

Según Billboard, aunque no comenzaron a salir hasta julio de 2019, la pareja se conoció en 2014 cuando el entonces grupo de Cabello, Fifth Harmony, abrió los conciertos de la gira de Austin Mahone. En noviembre de 2015, ambos jóvenes grabaron juntos la canción “I Know What You Did Last Summer”, que llegó al top 20 en el Billboard Hot 100. Su próximo dúo, “Señorita”, de 2019, llegaría al número 1 en el Hot 100. Este tema ganó un American Music Award como ‘Colaboración del Año’ y recibió una nominación al Grammy a la ‘Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop’. La primera confirmación pública de su relación romántica se produjo después del lanzamiento de la canción, en julio de 2019, cuando fueron vistos caminando y tomados de la mano en West Hollywood.

PUBLICIDAD

Mendes y Cabello confirmaron que eran pareja en septiembre de ese año, cuando compartieron un beso en las redes sociales. Tan reciente como el 1 de noviembre de 2021 compartieron fotos y un vídeo de ambos celebrando el Día de los Muertos, donde lucían muy felices juntos.

Cabello actualmente está terminando su tercer álbum de estudio, “Familia”, que incluye el sencillo principal “Don’t Go Yet”. Por otro lado, Mendes lanzó en agosto el tema “Summer of Love” con el productor puertorriqueño Tainy e iniciará en marzo de 2022 la gira “Wonder: The World Tour”.