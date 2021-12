Quedaron enamoradas de Puerto Rico, al menos eso es lo que han plasmado en las redes sociales algunas de las candidatas a Miss Mundo 2021 que llegaron el pasado 21 de noviembre a Puerto Rico para cumplir con una extensa y cargada agenda de actividades previo a la celebración de la noche final que estaba pautada para el 16 de diciembre y donde la jamaiquina Toni-Ann Singh coronaría a su sucesora.

Las representantes de 98 países tuvieron que poner en pausa su anhelo de conocer a la nueva soberana luego de que el mismo día del certamen, que se celebraría en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, fuera cancelado tras el Departamento de Salud informar sobre 38 casos positivos de COVID-19. Según detallaron 23 candidatas y 15 integrantes del equipo de trabajo de la organización se contagiaron.

Con mucho pesar, las candidatas tuvieron que regresar a sus respectivos países, pero desde que la organización de Miss Mundo anunció la nueva fecha oficial para la realización del certamen el 16 de marzo de 2022, estas comenzaron el conteo regresivo.

Miss Mundo Venezuela, Alejandra Conde, ha sido una que ha manifestado que quedó prendada de la Isla del Encanto. Entre las diversas publicaciones en su red social Instagram, hace una semana dijo: “Los lugares, personas, canciones, aromas, son esas cosas que siempre recuerdo de cada etapa importante y determinante de mi vida. Y sin duda, en esta, tengo muchas cosas que jamás olvidaré. No dejare de agradecerte, Puerto Rico”.

Conde señaló que el tiempo de Dios es perfecto y que se sentía muy afortunada por todo lo vivido. “Volver a ver a mis amigas y seguir disfrutando más que nunca todo lo que tenemos para ustedes en esta gran celebración del aniversario del Miss World. No les puedo explicar mi felicidad. De haberlo soñado lo hubiese creído imposible. Vamos Venezuela. Allá nos vemos, Puerto Rico”, sostuvo en otra publicación.

La candidata de Miss Mundo Puerto Rico, Aryam Díaz, como anfitriona del evento que hace historia no solo al celebrarse aquí por primera vez, sino por celebrarse en un país de habla hispana, ha dejado saber la afinidad que tuvo con la candidata de Venezuela, quien fue su compañera de cuarto, así como la candidata de Argentina.

“Las hermanas que me regaló Miss World. Las amo demasiado. #latinaspower”, dijo en una publicación junto a las dos candidatas, quien dijo sentirse más fuerte a su regreso a la competencia.

“¡El regreso es siempre más fuerte que el revés!”, añadió.

Por otra parte, la concursante de Sudáfrica, Shudufhadzo Musida, publicó una foto posando. La beldad incluyó un mensaje en el que relata que extraña Puerto Rico y a sus hermanas de Miss Mundo.

De otro lado, Miss Mundo Argentina, Amira Hidalgo, en parte de su mensaje publicado en Instagram, cuando se anunció la posposición de la noche final, citó al cantante Tito Rojas: ”A ti volveré porque llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes... Bella Isla del Encanto, boricuas de pura cepa…”. Asimismo, la también periodista compartió vídeos mientras disfrutaba de las playas puertorriqueñas.

La candidata de República Checa, Karolina Kopincova, fue una de las que se quedó en la isla por un tiempo más hasta hace unos cuatro días. Durante su estadía extendida en Puerto Rico, publicó imágenes de su visita a la isla de Culebra, Viejo San Juan, Rincón y desde la cascada Gozalandia en San Sebastián, entre otros lugares.