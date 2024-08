Cardi B revela que sufrió un accidente que casi le provocó un aborto

“Tuve un accidente muy extraño. No sé cómo sucedió, no fue algo pequeño, me dolió mucho, no sucede a menudo, pero se volvió tan grave que quedé literalmente paralizada ” , contó la rapera.

La cantante explicó que está teniendo dolores tan fuertes que ha tenido que recurrir a medicarse con morfina. “Ayer me sentía bien. Volví a casa, pero volví muy drogada. Hoy me desperté sobria, cariño. Me estoy muriendo. Si no me siento bien en cuatro horas, me voy al hospital y me da igual. Voy a exagerar esta mier… para que me den más morfina. ¡Denme morfina! No me importa”.