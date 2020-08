La modalidad virtual no aplica a todo tipo de presentación. Hay grandes limitaciones para los artistas en la nueva estructura de trabajo que ha llegado con la pandemia.

Al menos así lo experimenta el comediante Chente Ydrach quien aunque es productor de contenido digital desde múltiples formatos como lo son las entrevistas en su canal de Youtube, los podcasts y las redes sociales, su show de “stand up comedy” en vivo no lo visualiza en la era virtual.

Chente lo tiene claro, sin retroalimentación del público en vivo jamás podría realizar un monólogo cómico virtual.

“Voy a tratar de evitar hacer ‘stand up comedy online’ mientras pueda. El calor del público no lo sustituye nada. No hay tecnología que reemplace eso. A menos que se prendan muchas cámaras y uno pueda ver y sentir si la gente se ríe o no… eso lo veo lejos de la realidad. No tengo deseo de presentarme (con ese formato) virtual”, aseguró el influencer sin antes aclarar que su determinación solo aplica al género de “stand up comedy”, ya que el resto de las plataformas que utiliza en las redes sociales las ha podido presentar sin problema durante los meses de la pandemia.

Es por eso que Chente se aventuró a lanzar el cierre de su espectáculo de comedia, -el que realizó antes de la pandemia y cuarentena-, en una transmisión virtual el próximo 18 de agosto a las 7:00 p.m. a través de su canal en Youtube.

El espectáculo, titulado “El Último Stand up” será un regalo a sus seguidores por el respaldo que tuvo el show de comedia que lo llevó a realizar 100 funciones en teatros en la isla y en Estados Unidos en el 2019. El tour de comedia que hizo se llamó “Radical”. La presentación virtual es libre de costo.

“Aunque yo siempre tengo mil inventos, lo que más me apasiona es el ‘stand up comedy’ y es lo que más falta me ha hecho en esta cuarentena. Como no sabemos qué va a pasar si se podrá hacer shows o todo se mueve para el 2021, porque cada vez que hablo con colegas se hace más lejano la cosa presencial. Ese show es porque quiero regalarle a mi gente mi último show de ‘stand up comedy’ que hicimos antes de la cuarentena y es el espectáculo que más he trabajado”, indicó el comediante.

Del paso de comedia mencionó que aborda experiencias cotidianas como la relación madre e hijo, el efecto de los vaporizadores de cannabis o los cultos en las iglesias, entre otros temas.

Chente precisó que todas las facetas que ha realizado, el formato de ‘stand up’ es lo más que le apasiona y con el tiempo ha podido perfeccionar su estilo. En ese sentido afirmó que al repasar su último show puede asegurar que el espectáculo que transmitirá este mes fue uno de los mejores dentro de las 100 funciones realizadas.

“Uno va perfeccionado y corrigiendo según pasa el show. Estoy feliz y satisfecho con la forma en que cerré el show... lo terminé arriba”, puntualizó el influencer que irrumpió en el terreno de los podcast hace casi una década con el interés de generar contenido cargado de humor.

Por lo pronto el comediante espera retomar las improvisaciones que realizaba con el actor Kiko Blade ya sea en formato presencial o virtual.