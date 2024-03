Chyno Miranda: “Voy a recuperar mi mejor versión”

“

De todos los regalos que me dio, me siento agradecido porque sigo vivo y, no sé mañana, pero hoy voy a aprovechar esta oportunidad, voy a hacer lo mejor, sin parar de soñar, voy a recuperar mi mejor versión, porque después de tanta oscuridad, siempre saldrá el sol en el fondo de mi corazón

"Siempre saldrá el sol", Chyno Miranda