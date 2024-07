Colegas y amigos de Edgardo Huertas: “Era una persona muy especial, que siempre se estaba riendo”

Gran sentido del humor

Gran profesional

Da vida

“Lo más lo más importante que hizo Edgardo en mi vida fue que me puso a caminar. Él fue el que me llamó y me dijo ‘Raymond, quiero hacer una caminata, como lo hizo Diplo hace 50 años y creo que tú eres la persona que debería seguir su legado, aunque sea por un año’”, explicó el presentador de los programas “Raymond y sus amigos” y “Día a día” de Telemundo, quien luego de dudar si hacer la caminata o no, decidió hacerlo cuando su colega Dagmar dio positivo a cáncer en 2009. “Edgardo siempre hablaba muy bonito de mí y le estoy bien agradecido por haber pensado en mí para la caminata. Siempre que nos encontramos, veías que los ojos le cambiaban, porque sentía la satisfacción de haber logrado ese evento por tantos años. Él era una persona muy especial, que siempre estaba riéndose”.