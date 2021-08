El comediante Freddo Vega tardó dos años en sacar a la luz pública su personaje de “Magda”, el cual nació en una fiesta de disfraces en el año 2017. La razón para demorarse en presentar este divertido personaje fue porque temía recibir comentarios de odio en su contra por representar a una mujer.

Para su sorpresa, lo que recibió fue el apoyo de jóvenes y adultos que inmediatamente conectaron con el mensaje de alegría y empoderamiento que propone el simpático personaje que se ha dado a conocer a través de las redes sociales.

Pero este pasado viernes, todos esos miedos que sintió en un principio se apoderaron de él cuando la senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, publicó en sus redes sociales un mensaje en contra del comediante por éste presentarse con su personaje durante una actividad para los estudiantes de cuarto año de la escuela superior vocacional Antonio Lucchetti en Arecibo.

Sin entender las diferencias entre un personaje y una persona transexual, la senadora colgó un mensaje criticando el que Vega, que pertenece a la comunidad LGBTTIQ+, participara con su creación de una actividad escolar, donde estuvieron estudiantes y maestros. Rodríguez Veve publicó un vídeo editado de un momento donde el personaje baila reguetón con dos maestros, y lo utilizó para arremeter una vez más contra la educación con perspectiva de género, señalando que lo que fomenta es la sexualidad. Esto en un claro desconocimiento sobre lo que propone esta enseñanza que busca fomentar la equidad entre los niños y las niñas, estableciendo que ambos pueden llevar a cabo las mismas tareas, por ejemplo, que uno puede ser legislador o legisladora.

Rodríguez Veve fue más allá y criticó el color de los uniformes del estudiantado por ser violeta, que, según ella es el color “que usan las activistas feministas de izquierda”, en otro claro ejemplo de por qué urge una educación con perspectiva de género. Más tarde, en otra publicación, dijo que su intención era cuestionar al Departamento de Educación, a la secretaria del Departamento de la Familia y al Gobernador, sobre lo que a su entender era una “actividad inapropiada para un ambiente escolar”.

Posted by Joanne Rodríguez Veve on Friday, August 20, 2021

A raíz de su primer mensaje se desencadenaron comentarios a favor y en contra del comediante, incluyendo varios mensajes de odio y hasta amenazas de muerte contra el joven de 25 años, cuyo sustento principal es su personaje “Magda”.

Aunque Freddo Vega aseguró que hoy amaneció fortalecido ya que ha recibido un “batallón de mensajes positivos y lindos”, ayer la historia fue muy distinta. “Fue horrible, te lo confieso. En otras ocasiones a mí me habían atacado pero solamente había sido un comentario, ahora no solo fue un comentario, fue un post que jaló una ola de odio en mi contra, así que me dolió demasiado. Incluso, ayer tuve un show en la noche y dije que no sabía cómo estaba de pie cuando llevaba todo el día llorando y sintiéndome mal por comentarios que creó la senadora con su publicación. Fue horrible, horrible…”, expresó el joven en entrevista con este medio.

Vega ha temido por su vida en las pasadas horas, sobre todo, tras una amenaza de muerte directa que recibió y por la cual está asesorándose legalmente para reportarla a las autoridades. También siente preocupación por cómo su familia, que le apoya cien por ciento, se pueda sentir ante toda esta situación.

El joven aclaró que este pasado viernes fue contratado con su personaje “Magda”, para llevar a cabo una charla motivacional de 45 minutos para la llegada de los estudiantes de cuarto año de la escuela Antonio Lucchetti, en Arecibo. Como parte de la presentación hubo segmentos de bailes, pero, sobre todo, mensajes de aliento para el estudiantado.

“Lo que no sabe es que allí se dio un mensaje de vida donde hasta los mismos estudiantes y maestros sacaron lágrimas. Me encantaría haber tenido el vídeo completo de lo que allí pasó porque fue un mensaje súper lindo que inspiró a los estudiantes y al final del show se me acercaron todos para decirme esto era lo que necesitaban después de dos años encerrados. Era volver a la escuela y tener este momento de felicidad, de positivismo, de motivación para enfrentarse a este año que va a ser complicado y difícil”, compartió, toda vez que defendió a los maestros que bailaron con su personaje durante la presentación, momento que dijo fue el más que disfrutaron los jóvenes porque vieron el “lado humano” de los educadores.

El comediante opinó que no se estaría hablando de nada de esto, si la actividad hubiese estado a cargo de una persona que no pertenece a la comunidad LGBTT+. “Pudo haber sido Raymond Arrieta haciendo ‘Plinia’, pudo haber sido El Gángster y Johnny Ray con ‘Minga y Petraca’, y no hubiese pasado nada. Hubiesen podido estar haciendo el mismo baile, los mismos movimientos, y no hubiese pasado nada. Esto viene porque soy una persona homosexual y ellos están intentando adelantar su agenda política en contra de la educación con perspectiva de género y quisieron utilizarme a mí como figura homosexual, y están desinformando a la gente diciendo que yo estaba allí en compinche con el gobierno y que esto es lo que viene con la educación con perspectiva de género. Así que pienso que, si hubiese sido una persona straight, por llamarle así, no hubiese pasado nada”, reflexionó, al tiempo que pidió que las personas se informen más acerca de lo que es el arte del transformismo el cual practica.

A raíz de esta situación, Freddo Vega se reafirmó en la importancia de la educación con perspectiva de género, pues entiende que, si se fomentara este tipo de educación en las escuelas del país, hoy no se estaría hablando de esta situación y él no hubiese pasado por lo que ha vivido en las pasadas horas.

“Soy fiel creyente en la educación con perspectiva de género y voy a estar ahí en la lucha para que la educación con perspectiva de género esté en todas las escuelas de nuestro país porque es algo necesario y se debe de leer más porque lo que están haciendo ciertos grupos religiosos es desinformando y llevando un mensaje erróneo de lo que es la perspectiva de género, que lo que busca no es nada más que la equidad”, puntualizó.

El joven dijo que a pesar de los momentos difíciles que ha enfrentado desde ayer hasta hoy, el apoyo del público ha sido contundente lo que le demuestra que el amor puede mucho más que el odio.

“Los mensajes de odio los creó esta persona para su grupo, pero los mensajes de amor y de apoyo, han sido de la nación entera porque como puertorriqueños nos caracteriza el buen corazón. Somos más los que sabemos respetar que los que juzgamos y los que señalamos. Por eso todos debemos poner ese granito de arena para educar a los que aún le falta conocer un poquito más de personas como yo que somos personas como cualquier otra”, manifestó el comediante, quien no puede entender cómo esos mensajes de odio que ha recibido vengan de personas creyentes.

“Estoy seguro que Dios me ama como soy y ama lo que hago. El Dios que conozco es un Dios de amor, que no juzga y que me ama sin importar nada”, concluyó Vega, quien también se ha destacado por hacer trabajo comunitario y llevar ayuda a diversas comunidades del país.

RECIBE APOYO

Desde que denunció en sus redes sociales todos los comentarios de odio recibidos, han sido múltiples las personas que han salido a apoyar al comediante Freddo Vega, incluyendo figuras como Lizmarie Quintana, Mónica Pastrana y Norwill Fragoso, quien dijo que era “doloroso ver como todavía en el siglo 21, este tipo de atropellos continúan”.

“Es vergonzoso que la gente hable desde la desinformación. Educar con perspectiva de género es educar en pro de la equidad, en pro de los derechos humanos. @magdaoficialpr. Tu continúa haciendo lo que estás haciendo, que eres GRANDE. Te celebro. Un abrazo lleno de paz, en resistencia y lucha”, le escribió la actriz.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, también intervino en la polémica, y expresó en un comunicado de prensa que estaba “indignada por este acto público de discrimen y desinformación contra este joven, que es natural de nuestro pueblo de Salinas y ejerce su función profesional”.

“Es increíble cómo hay gente, como la legisladora Rodríguez Veve, que dedica tiempo y esfuerzo en ataques y en conductas de odio, cuando hay tanto por hacer en términos de educación, de generación de empleos, de promover la salud en nuestro pueblo”, declaró la alcaldesa.

Bonilla Colón añadió que “la actitud de la senadora de Proyecto Dignidad es el mejor ejemplo de la urgencia de continuar educando sobre la educación con perspectiva de género. Como alcaldesa y salinense me siento más que orgullosa del talento y el futuro que le espera en la comedia puertorriqueña a nuestro querido Freddo y su personaje ‘Magda’. Ojalá muchos de los que se llaman ‘líderes políticos’ tuvieran un gran corazón y solidaridad como la tiene Freddo, soy testigo de que no se olvida de sus raíces, ayudando al que necesita y llevando alegría donde quiera que va. Puerto Rico tiene muchos temas en los que tenemos que trabajar juntos. Mi mensaje a Freddo Vega, ¡adelante!”, finalizó la también segunda vicepresidenta de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

Posted by Edda Yadira Ortiz on Saturday, August 21, 2021

De igual forma, la madre del comediante, Edda Yadira Ortiz, publicó un hermoso mensaje de apoyo a su hijo a través de su cuenta de Facebook, en la que le expresó lo orgullosa que se siente de él y el gran corazón que tiene.

“Detrás de todo el sufrimiento de mi hijo está una madre que siente su dolor al leer cada comentario. Como madre de un joven talentoso, único y especial solo pido RESPETO. Nunca ha tenido pensamientos de maldad, en su corazón solo hay nobleza y ganas de aportar cosas positivas a la sociedad. Como madre me siento súper orgullosa de mi hijo y no cambiaría nada de él. Freddo Vega, no importa si es una fiesta o una guerra siempre estaré en primera fila celebrando o luchando contigo. Dios te bendiga amor mío, TE AMO”, publicó la orgullosa madre.