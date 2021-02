Cuando Cristina Mariel Ríos, la nueva Miss Earth Puerto Rico 2021, compitió en noviembre del 2020 en el certamen local lo hizo para cumplir con dos de sus metas. La primera ser una reina con propósito y causa y, la segunda, buscar una plataforma en la que pudiera promover su mensaje de conciencia social ambiental a la sociedad.

La nueva reina de belleza, quien ocupará el cetro que dejó Valerie Vigoreaux tras anunciar el pasado fin de semana que no sería la representante de Puerto Rico, al no llegar a un acuerdo contractual con la organización de Miss Earth Puerto Rico-, no imaginó que la responsabilidad de ser primera finalista la llevaría a cumplir sus dos propósitos.

La joven de San Sebastián se convirtió ayer oficialmente en la nueva soberana, según determinó la organización de Miss Earth Puerto Rico.

Cristina representará a la isla en el concurso internacional que deberá realizarse entre septiembre y octubre de este año. La organización internacional aún no anuncia la fecha oficial ni el formato del certamen debido a la crisis de salud provocada por el coronavirus.

“Tengo un proyecto que se llama Eco Amigos PR que va dirigido a llevar el conocimiento ambiental y agrícola a los jóvenes. Entré a competir por primera vez en un certamen, porque desde niña soñaba con estar en un concurso de belleza pero que tuviera un propósito y al conocer que Miss Earth Puerto Rico tenía esa misión decidí entrar y fue perfecto porque puedo combinar mi mensaje de educación ambiental y de conciencia con el reinado”, narró la estudiante de Tecnología Ambiental con concentración en Química Ambiental de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.

El hecho de quedar primera finalista en el certamen no la desanimó, al contrario, la alentó a seguir con sus planes de preservación ambiental desde su proyecto Eco Amigos PR y se unió como voluntaria a otras iniciativas de preservación de los recursos naturales.

Al conocer que se convirtió en la nueva Miss Earth Puerto Rico sostuvo que encuentra sumamente feliz y orgullosa de asumir la encomienda y “darle todo” para representar a su patria.

“Me siento orgullosa de poder representar dignamente a la isla y de poder impactar a más personas con el reinado y con las iniciativas enfocadas en el ambiente. Voy a participar en los talleres de liderazgo, reforestación y limpieza de la organización Futuros Agricultores de América y en el proyecto de conservación costera, donde estoy liderando la iniciativa de reproducir especies de difícil reproducción en las zonas costeras de Isabela y del área oeste”, señaló la reina, quien cuenta con una certificación vocacional en Salud Animal y Horticultura.

El concurso internacional se creó en 2001 para aprovechar el alcance de las reinas de belleza entre la población para promover la conservación del ambiente. Las representantes de cada país deben tener conocimiento de su realidad ambiental, y la ganadora del certamen internacional automáticamente se convierte en portavoz de diversas causas.

La primera actividad en la que participará como reina será este sábado, 6 de febrero en un evento de limpieza y reforestación en una reserva en Isabela.

La reina de belleza aún no define en qué área le gustaría trabajar en el futuro una vez culmine sus estudios graduados, aunque reconoció que le encantaría desarrollar proyectos para preservar las especies en peligro de extinción.

No tiene cirugías

Tras asumir la nueva encomienda, señaló que la primera etapa de preparación incluye clases de pasarela y reforzar el idioma inglés, ya que aunque dijo que lo habla necesita fluidez. La joven que reside en San Sebastián junto a sus padres y dos hermanos menores, aseguró que no se ha sometido a ninguna cirugía estética, pero, si se le requiere para mejorar su físico, lo haría.

Entretanto, explicó que al tener un reinado al ser atípico en medio de una pandemia y crisis de salud utilizará las redes sociales como herramienta para llegar a más personas y promover las diferentes causas del concurso.

La joven será la representante de la isla hasta noviembre de este año, cuando la organización de Miss Earth Puerto Rico celebre el certamen local.