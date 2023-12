Está más que comprobado que escribir funciona para poner en orden los pensamientos, reduce la ansiedad y ayuda a comunicarse con otros. Para el reconocido conferencista y youtuber mexicano Daniel Habif, la escritura es vital.

Mientras promocionaba su libro más reciente, “Ruge”, el orador se conectó con El Nuevo Día a través de Zoom donde sostuvo que, si no escribe, se muere o se marchita. Precisamente, su tercera obra escrita, dijo, fue una manera de acabar con las mordazas que regían su vida.

“Es imposible que mis vivencias no estén impregnadas en el libro. Si no fuera así, estaría hablando desde los supuestos. Solamente soy experto en mi vida, en la de nadie más. Lo que sí puedo decir es que dentro de cada individuo se esconde un grito completamente diferente, lo que pasa es que estos gritos están clausurados, nuestra garganta está apagada, nosotros mismos nos hemos amordazado, somos opresivos, nos censuramos, nos imponemos condenas”, argumentó Habif.

El también autor de “Inquebrantables” y “Las trampas del miedo” expuso que el libro le entregará al lector diversas herramientas para defender e ir tras sus ideales. Estas, especificó, están sustentadas por estudios científicos, ejercicios prácticos y meditaciones.

Lo anterior, según el creador de contenido de 39 años, hace que “Ruge” sea ideal para un hombre de 60 años como, para un joven de 18, para una mujer divorciada o para un matrimonio de años. Es decir, se trata de un libro para todos.

A lo largo de su vida personal y profesional, han sido muchas las veces que el también actor ha tenido que “rugir”. Sin embargo, subrayó, nunca lo ha hecho de forma violenta, ni desde el odio.

“Yo he tenido que desmantelar muchas cosas que han detenido mi avance porque puedo llegar a ser tiránico con las exigencias personales. He tenido que rugir ante esa forma personal que tengo de desgastarme por completo, no guardarme ninguna bala para el día de mañana. Por otro lado, he tenido que rugir ante las expectativas que se me colocan o ante los juicios. Han tratado de domesticarme o de callar mi voz, y he tenido que enfrentar estas condenas, he tenido que enfrentar la burla, pero nunca con violencia, sino con temperamento, con carácter, de frente. Esa es la manera en la que yo avanzo”, agregó quien también ha coqueteado con la música.

“Una probadita”

Este medio aprovechó la conversación con el motivador para que ofreciera un ejemplo de cómo el ser humano puede callar sus miedos y avanzar hacia sus metas. Sin pensarlo, Habif invitó a todos a recurrir a la “locura creativa”.

“En los confines de la mente de cada uno de nosotros hay un abismo de creatividad, y esa locura es lo más puro en la esencia. A veces necesitamos estos ‘shots’ de locura, y lo digo desde el concepto literario, no literal, porque qué es la cordura, querido, sino una ilusión fugaz, una línea muy borrosa entre la realidad y el delirio. Y creo que hay una belleza muy pura, muy sensata en la locura creativa. Y esto ha sido una gran forma que yo he tenido para vencer muchas veces mis miedos, para desafiar las normas, para desafiar los controles”, recomendó.

En esa línea, quien cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram, motivó a la audiencia a que no juzguen su creatividad, no comparen su creatividad con la de nadie, que tengan fe en sus ideas y que avancen hacia ellas.

Aunque, bromeó, no ve mucho de lejos, el creativo reveló que tiene muchos planes en mente. Lo que más que le importa, sin embargo, es hacer la voluntad de Dios, su “padre”.

“Tengo planes en la música, planes en el cine, planes en los negocios que se van consolidando. Soy un tipo muy curioso, así que todos los días nacen nuevas ideas y tengo que vivir depurando las cosas que nacen en mi cabeza”, detalló.