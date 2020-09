Kalimba y Aislinn Derbez tuvieron una relación, la cual no fue muy conocida por los seguidores de ambos.

A pesar de que en su momento se sintió muy enamorado, el cantante se vio en la necesidad de terminar la relación por el bien de ella. En una entrevista para el programa “Pinky Promise”, el también actor reveló los motivos por los cuales rompió con la hija de Eugenio Derbez.

"Aislinn se fue a estudiar a Nueva York y ya se quería regresar, le urgía regresar porque estábamos muy enamorados. Entonces dijo ‘voy a meter más materias, para ya terminar la escuela y regresar a verte’. Al final, los últimos meses me dijo ‘¿sabes qué? no aguanto, ya me voy a salir’. Le dije ‘no te puedes salir de la escuela, no hay forma’. Entonces la corté porque estaba empecinada en salirse”, sostuvo Kalimba.

Dicho rompimiento caló hondo en la protagonista de “Niñas Mal” y “La casa de las flores”, al grado de no querer saber nada del ex integrante de OV7.

“La busqué al mes y le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar. A mí me dolió más”, añadió.

A pesar de aquel duro momento, el músico de 38 años puede presumir que su relación ha cambiado para bien.

“Ella y yo nos llevamos muy bien, me enseñó muchas cosas. Fue de las primeras personas que me enseñó a abrir más el corazón, a divertirme más”.

El intérprete de temas como “Tocando fondo”, “No me quiero enamorar” y “Duele” reveló que el disco “NegroKlaro” fue dedicado para ella. “Todo ese disco se lo escribí a ella. Ella lo sabe”.