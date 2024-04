Daddy Yankee comparte emotiva reconciliación con sus hermanos

View this post on Instagram

Visiblemente emocionado, y entre los aplausos de los presentes, invitó a reconectar con esos familiares que están distanciados. “Esto es para que te animes y si tú tienes un familiar que tengas que llamar, llámalo, no pierdas el momento, llama a tu madre, llama a tu padre, llama a tus hijos, llama a tus hermanos. Reúnete con ellos porque tú no sabes si el día de mañana no van a estar. No vivas con esa carga”, agregó el intérprete de “Gasolina”.