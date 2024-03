Hermano de Daddy Yankee sale en su defensa tras su testimonio y le exhorta a no quitarse

El exreguetonero puertorriqueño de fama mundial, Daddy Yankee, compartió el pasado domingo su testimonio de vida y lo que fue su conversión al cristianismo.

Si bien este artista, quien por décadas fue exponente del género urbano, recibió infinidad de comentarios positivos acerca de su decisión de servirle a Dios, al parecer no estuvo exento de críticas, por lo que su hermano, el pastor Nomar Ayala, salió en su defensa.

A través de las redes sociales dijo estar “impresionado con el gran número de personas enfermas dentro de la iglesia, enfermos y dando positivo a la religiosidad”.

“Fariseos modernos, gente que necesita auto analizarse y pensar si son parte del cuerpo de Cristo, o si de otra manera, al igual que le hicieron a Jesús encarnado, se levantaron en su contra a criticarlo, mal juzgarlo, perseguirlo entre otras cosas más, y están haciendo lo mismo en la actualidad con personas que Dios mismo ha levantado para ejercer La Gran Comisión”, lee parte del mensaje publicado hoy en su cuenta de Instagram, acompañado de la imagen de su hermano.

“Usted que critica a los que avanzan a favor del Reino de Dios y están haciendo lo que usted no hace, autoanalícese, antes de que de termine siendo un fariseo más o siendo una tumba oculta o sepulcro que no se ve (Lucas 11:44). Busquemos imitar, emular las acciones de nuestro Mayor Ejemplo que es Jesús. A mi hermano @daddyyankee le envío mi slogan, NO TE QUITES, esto es solo el comienzo del llamado de Dios a nuestras vidas brother. Paz”, culminó su mensaje el pastor del ministerio God’s Trumpet Ministries.

El intérprete de éxitos como “Rompe y “Con Calma” compartió su testimonio en la iglesia “Refugiados en su Presencia”, que ubica en el pueblo de Las Piedras.

“A mí nadie me detiene, me creía yo. Porque, ¿usted sabe qué? Usted puede llegar lejos sin Dios, yo soy prueba de eso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea nos capacitó y nos dio unos talentos y unas habilidades que puedes llegar lejos si quieres. Y si no me creen, tengo un ejemplo claro, la Torre de Babel. Yo construí mi Torre de Babel. Construí una torre que llegaba al cielo. Yo voy pa’ encima, no me para nadie. Y Dios, ‘hijo mío, yo sé lo que yo deposité en ti”, fue parte de sus expresiones, en las que relató que Dios le envió un “verdugo, llamado la salud”, que era lo que lo iba a parar y que nunca lo vio venir.

Como parte de su relato, mencionó que estando en Colombia estuvo al borde de la muerte en un hospital y en ese momento pidió: “Dame la oportunidad, Señor. Si tú me revives, Señor, me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir. Dios en su misericordia me dio la oportunidad de levantarme”, destacó.

