Daddy Yankee recuerda a su fanático Dariel y el vínculo que los une: “Era él quien me ayudaba a mí, en mi proceso que estaba pasando”

“Cada vez que iba a ver a Dariel, era él quien me ayudaba a mí, en mi proceso que estaba pasando. Cada vez que iba a ver a Dariel, para mí era impresionante cómo cuando yo llegaba Dariel oraba por todo el mundo, eso era lo más que me impactaba, cómo él oraba por todos, cuando se supone que fuéramos nosotros los que orábamos por él. Eso fue lo que me ayudó en el proceso. Me ayudó a darle valor a la vida”, dijo Ayala, quien compartió un emotivo momento con la madre del joven en tarima.