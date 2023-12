A solo días de haber cerrado su etapa profesional como uno de los intérpretes más exitosos dentro del género urbano y de haber dado a conocer su conversión a Dios, Daddy Yankee se dio a la tarea de contestar un mensaje que publicó el también cantante Don Omar y en el cual se hacía referencia a su persona.

“William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad, como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias, pero siempre existirá espacio para el perdón”, escribió Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee.

Yankee aprovechó para alagar la carrera profesional de Don Omar y darle seguimiento a lo que será su nueva misión de vida en los próximos años. “Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento”, añadió el intérprete de “Gasolina” y “Despacito”. “En esta nueva etapa de mi vida es importante para mí compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, sino en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas”.

De la misma forma, el puertorriqueño alentó a Don Omar a batallar juntos “contra el enemigo de almas”. “Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto”, destacó Daddy Yankee. “¡Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! ¡Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”

Don Omar dio su versión

El martes, Don Omar publicó un cordial mensaje con el que confirmó que entre ambas leyendas del género urbano hubo un acercamiento y la tregua de muchos años de enfrentamiento público. “Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también”, escribió William Omar Landrón, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El intérprete de “Dile” acompañó el inesperado mensaje con una fotografía del llamado “Big Boss”, al que, según expuso, consideró siempre un “titán” y “gran adversario”.

“Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último ‘round’ con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, concluyó Don Omar.

Mientras Daddy Yankee se despide a lo grande de la industria musical, Don Omar anunció su esperado “regreso” con la gira de conciertos “Back to Reggaetón” con la que visitará diversas ciudades de Estados Unidos. El “tour”, además, marca la celebración de sus 25 años de carrera.

Conversión a Dios

El pasado 3 de diciembre de 2023, Daddy Yankee concluyó su esperada gira de despedida “La Meta” con un espectacular show en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde además de llevar a la audiencia en un viaje nostálgico a través de sus tres décadas de carrera, dejó un mensaje final en donde explicó su conversión a Cristo, algo que dejó al público sorprendido, pero que, a la vez, recibió el aplauso de todos los presentes.

“Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para É”, explicó el artista, mientras el público lo escuchaba atentamente. “La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”.