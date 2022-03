El reguetonero Daddy Yankee sorprendió a todo con el que se encontró en la tarde de hoy, mientras “chinchorreaba” por el centro de la isla. El cantante se encuentra en Puerto Rico, mientras promociona su nuevo álbum “Legendaddy”, que estrenó el pasado jueves en todas las plataformas digitales.

En un vídeo pubicado en la cuenta Pina Records, se ve a Raymond Ayala Rodríguez conduciendo un vehículo Can-Am por una carretera del interior de la isla, mientras con una gran sonrisa, agradeció el apoyo del público. “Dímelo familia. Gracias por el apoyo. No me lo creo“, expresó el famoso cantante, mientras se escuchaba de fondo la canción “Campeón”, de su nuevo álbum. “Estamos en Puerto Rico chinchorreando. Legendaddy. Muchas gracias por el apoyo, familia. Después de 32 años de trayectoria, que me quieran así, no me lo creo. Besos y abrazos para todo el mundo, desde Puerto Rico. El verdadero chinchorreo. Dímelo”.

PUBLICIDAD

El álbum “Legendaddy” está compuesto por 19 canciones y con colaboraciones de artistas urbanos puertorriqueños como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Myke Towers, así como el panameño Sech y el cubano-estadounidense Pitbull, y las intérpretes Natti Natasha y Becky G, entre otros.

“Ahora el reguetón tiene el mundo a sus pies. Yo soñé con esto. Yo tenía en mi mente esta visión desde chamaco, que el ritmo era cultural y un estilo de vida”, indicó Daddy Yankee, autodenominado como “El máximo líder” del reguetón en una entrevista concedida a EFE. “Me encontré con tantos obstáculos en la vida, que fue lo que me motivó por tantas puertas que me cerraron. Siempre fui un chamaco que nunca se dejó, siempre iba pa’ lante, con el botón siempre en ‘drive’ (adelante)”, sostuvo.

El pasado domingo, 20 de marzo, el puertorriqueño revolucionó las redes sociales luego de publicar un vídeo en el cual anunciaba el nuevo álbum, una nueva gira de conciertos y su retiro de la música una vez terminara los conciertos a finales de este año.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora, voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, expresó el artista de 45 años en un vídeo de tres minutos publicado en sus redes sociales. “Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón”, abundó en el vídeo.