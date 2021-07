La presentadora puertorriqueña, Daniela Droz, en su más reciente episodio de “Mi nombre es Yesenia”, su programa de YouTube, compartió con sus seguidores cómo es su relación con el exponente urbano Ken-Y, con quien tuvo una relación sentimental y un hijo en común, “Kennito”, de 7 años.

Como parte de la publicación en el canal de videos, la también empresaria y cantante radicada en Florida, expuso el siguiente mensaje:

“La crianza de un hijo con padres separados suele ser bastante compleja, está en nosotros los padres provocar que sea cordial o conflictiva. Por medio de esta conversación que tuvimos Kenny y yo solo deseamos como padres mostrarles que sí es posible llevarse bien y fluir en amor por amor a nuestros hijos sobre todas las cosas. La estabilidad emocional de nuestros hijos debe ser sagrada, no la pongamos en peligro por nuestro egoísmo. Respeto y amor son la clave”.

Para introducir el espacio, dejó establecido que de manera natural y profunda hablaría de un tema personal del que no suele hablar, pues siendo figura pública ha sido muy cautelosa con su vida privada.

En la conversación entre ambos artistas, resaltaron la buena comunicación, su relación como padres y que seguirán siendo familia por siempre. No obstante, la cantante aclaró que: “No tuvimos siempre una comunicación ‘peaches and cream’. Hemos vivido de todo”. Droz enfatizó que tuvieron que dejar atrás sus diferencias y egoísmo para que todo fluyera en armonía.

Aún cuando han atravesado muchas etapas en su relación, la artista señaló que su hijo nunca los ha visto en discordia. Por otro lado, aceptó que tuvieron una relación de pareja que no fue nada fácil al tener que enfrentarse a comentarios “que duelen”, a las opiniones externas y a que juzgaran “sin saber lo que había adentro”. Incluso, trajo como ejemplo los comentarios sin valor sobre la diferencia en la estatura de ambos, siendo Daniela más alta que el cantante.

Asimismo, el cantante urbano dijo que aún cuando “Kennito” es un niño muy querido por los fanáticos de ambos, sigue siendo una preocupación sus cuidados, siendo ambos figuras públicas.

“Como figura pública, hay que tener que tratar de cuidar de una manera especial a los hijos de uno. Uno tiene la vida expuesta, pero que no le toquen los hijos a uno”, dijo Ken-Y.

En la segunda parte de la entrevista, que publicó ayer, el exponente urbano reveló cómo ha sido su relación con las exparejas de Droz y hasta lloró al recordar a sus abuelos fallecidos.

“Los ex de Daniela no me han querido mucho. No me han querido mucho, apunta ese dato. Tú sabes que no. La gente tiene que entender que el papá del nene siempre tiene que estar en la casa, tener una copia de la llave y un número de emergencia. Que cuando el novio venga a visitar, me llamen a mí”, dijo el cantante a modo de broma.

A preguntas de qué situaciones en su vida lo han confrontado, sin pensarlo, Ken-Y, respondió que la muerte de sus abuelos.

“La muerte de mi abuelo, eso a mí me drenó. Eso es algo que yo... me da emoción porque me choca. Perdí mis abuelos el mismo año. Son dos abuelos que Esa ausencia son golpes que te despiertan”, afirmó.

En este episodio “la dama de hierro” también admitió que fue ella la que tomó la decisión de terminar la relación con el rapero, aunque en un principio el padre de su hijo no estuvo de acuerdo.

“Ahí quien tomó la decisión fui yo y en el principio él no estuvo de acuerdo con una decisiones que yo tomé en ese momento. Para él fue un proceso diferente. Para mí fue una cosa, para él fue otra”, sostuvo la también actriz.