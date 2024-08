Danielle Fishel anuncia que padece de cáncer del seno

‘’Me gustaría compartir algo con nuestros oyentes, algo que Rider y Will fueron dos de las primeras personas a quienes les conté la noticia. Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama. Es muy, muy, muy temprano, técnicamente es la etapa cero. Para ser específica, porque me gusta tener mucha información todo el tiempo, me diagnosticaron DCIS de alto grado con microinvasión”, aclaró en el episodio del 19 de agosto, en el que tuvo como invitada especial a la actriz Maggie Lawson.