La cantante Joy y su hermano Jesse se encuentran de luto ante la muerte de su abuela.

La voz del dúo mexicano Jesse & Joy comunicó en las redes sociales que su abuela murió ayer, justo unas horas antes de ella subir al escenario. La publicación la compartió junto a dos fotos de ella con su abuela.

“Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y en paz…y aunque me sentía con el corazón completamente atropellado; ustedes me hicieron sentir mucho amor”, indicó Joy, quien no precisó la causa de muerte de su abuela.

“Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida. Realmente no tengo palabras para agradecerles el amor que nos brindan arriba y abajo del escenario. Cuando les digo familia quiero que sepan que lo digo de corazón, porque es lo que me hacen sentir”, añadió la voz de “¡Corre!”.