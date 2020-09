Desde hace cerca de tres años, Desireé Lowry abrió las puertas de su casa para compartir con mujeres de todas las edades consejos sobre vestimenta, maquillaje y proyección que le han servido a ella por las más de dos décadas que ha estado en el ojo público.

Lo cautivador de los vídeos es que, lejos de la imagen fría y distante que por años acompañó a la exitosa empresaria, quien accede a ellos se encuentra con una Desireé divertida y muy cercana que te invita a lucir la mejor versión de ti sin tener que recurrir a vestimenta costosa ni extravagante.

“Me gusta hacer los vídeos porque puedo mostrarme tal y como soy. Muchas veces cuando estamos frente a un negocio y a un evento pensamos que debemos tener cierta imagen profesional. Pero, siempre que prendo la cámara pienso que le estoy hablando a una amiga”, explica la también presentadora y locutora.

PUBLICIDAD

En los vídeos la Miss Puerto Rico 1995 te dice cómo modernizar tu imagen con prendas de vestir que ya tienes en tu clóset y te brinda consejos para que las lleves de una manera que tal vez nunca habías pensado y que, al hacer el cambio, te hacen ver mejor, más joven o más estilizada. Por ejemplo, a principios de la cuarentena uno de sus vídeos invitaba a “irte de compras” a tu clóset, creando posibles “looks” con piezas que tal vez llevaban allí tanto tiempo que ni las recordabas.

Ese aspecto práctico de cada vídeo y la invitación a “subirte lo lindo” que hace la modelo es lo que más interés genera entre sus seguidoras, un grupo que cada vez crece más. Por eso, lo que comenzó como vídeos que subía esporádicamente en sus redes sociales se convirtieron en un canal de YouTube que cuenta con 205,000 suscriptores. A principios de año recibió el “Silver Play Button” de parte de YouTube por haber sobrepasado los 100,000 suscriptores y es el canal puertorriqueño de mayor crecimiento en su categoría. A esto se suman los más de 300,000 seguidores en Facebook y sobre 74,000 en Instagram.

“Básicamente siento que estoy hablando con la gente que me está viendo. Inicialmente muchas vieron mis videos porque me conocían, pero ahora la mayor cantidad de suscriptoras viene de Estados Unidos, México y Colombia, que son lugares donde no me conocen. Entonces me gusta la idea de que me ven porque les brindo una información útil”, afirma.

PUBLICIDAD

“A principios de este proyecto no tenía idea a dónde iba a llegar. No me imaginaba que pasaría esto, porque he visto como tantas otras figuras públicas han abierto su canal en YouTube y no tienen tanto éxito”, comenta.

Para Lowry, la receta ha estado en la dedicación y consistencia. Desde el primer día es ella quien hace el libreto de cada cápsula informativa, las graba y edita. Al momento publica dos vídeos semanales y confiesa que se ha convertido en un trabajo a tiempo completo que se ha transformado en su mayor fuente de ingresos durante la pandemia, cuando su academia de modelaje ha permanecido cerrada.

“Este proyecto es mi bebé. Le tengo un cariño especial por las horas de trabajo y los comentarios que recibo de la gente. Saber que alguien que vio mi video me escribe que se siente más segura, es algo que me llena de mucha alegría”, menciona Lowry quien, para octubre espera incorporar transmisiones en vivo para tener una interacción más directa con sus seguidoras.

La nueva etapa de la agencia

Esa necesidad de transformarse y de aclimatarse a la realidad también ha llevado a Lowry a realizar cambios en su negocio Desirée Lowry Centro de Refinamiento y Modelaje, que ahora se da a conocer como Desirée Lowry Style Studio.

“Cuando empecé la academia hace 23 años estaba dirigida a niños y adolescentes que deseaban ser modelos. A través de los años me di cuenta de que hay una demanda en cuanto a conocer más sobre cómo proyectar una buena imagen, vestirnos adecuadamente y mantenernos actualizadas además de aprender más sobre protocolo. Esto me llevó a entender que tenemos un público de mujeres desatendido”, explica.

PUBLICIDAD

Hace dos años, Lowry comenzó a integrar en su academia algunos cursos para mujeres mayores de 25 años que incluía desde maquillaje y moda hasta protocolo social y etiqueta. El éxito de esta iniciativa fue lo que la llevó a ponderar la idea de realizar un cambio en su modelo de negocios.

“Vimos que teníamos que dejar saber que somos mucho más que un lugar que ofrece modelaje y refinamiento, porque el 99% de las personas que llegaban a ellos no era porque querían ser modelos, sino porque es algo que nos ayuda a sentirnos mejor con nosotras mismas”, menciona.

Para la experta en imagen, es necesario que las personas comiencen a ver estas oportunidades como algo práctico y no elitista. En este aspecto las redes sociales han aportado mucho porque les muestran a las mujeres que dedicarse tiempo a ellas y a su imagen no es algo negativo.

No obstante, la gran cantidad de información puede ser abrumadora y ahí es que sus cursos entran a ser más específicos que guiar a cada alumna hacia lo que mejor le va.

Los nuevos talleres incluirán tópicos tales como moda, belleza, imagen y bienestar personal para todas las edades. Como parte de esta nueva etapa se diseñaron cursos nuevos: Style Studio Girls, para fortalecer seguridad y autoestima para niñas entre seis y 11 años y Style Studio Teens, que busca ayudar definir la imagen y perfeccionar el estilo en jóvenes de 12 a 17 años.

A estos talleres se une el Style Studio Women, cuyo objetivo es guiar a mujeres mayores de 18 años en el camino para definir su estilo con las últimas tendencias en la moda y la belleza.

PUBLICIDAD

Pero en esta nueva etapa Lowry no ha descuidado a quienes deseen destacarse en el mundo del modelaje porque Model & Talent Training está dirigido a adolescentes, hombres y mujeres que están decididos a comenzar una carrera como modelo o talento comercial. Su agencia Única by Desirée continúa representando modelos local e internacionalmente.

Desirée Lowry Style Studio ofrecerá cursos presenciales a grupos de seis personas y siguiendo los protocolos de seguridad para asegurar el bienestar de los participantes y del personal. Los interesados ya pueden matricularse para los cursos que comenzarán el sábado, 12 de septiembre. Además, habrá otros cursos virtuales.