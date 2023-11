El cantante urbano Don Omar radicó una demanda millonaria contra un empresario de bienes raíces por incumplimiento de contrato, fraude e enriquecimiento injusto.

La demanda radicada en Miami por William Landrón, nombre de pila del artista, es contra el empresario César Humberto Pina, residente de Nueva York que se dedica al campo de las bienes raíces en la Gran Manzana y New Jersey. La demanda exige la suma de $2 millones. En el recurso judicial, Don Omar alega que invirtió esa suma de dinero con la promesa de recuperar un porcentaje de las ganancias de la venta de edificios en lugares como Chicago, Miami, Nueva York, California y Nueva Jersey. El contrato del negocio entre ambas partes detalla a Don Omar como uno de los inversionistas.

PUBLICIDAD

Don Omar expone en la demanda que nunca vio un estado financiero, ni un reporte de las ventas y ganancias que hacía el empresario Pina, a quien conoció por referencia de un talento radial en Nueva York.

Según reporta el programa “El Gordo y la Flaca”, el demandado también involucró en el negocio de bienes raíces a otras figuras de la industria de la música como Nicky Jam, Romeo Santos y Snoop Dogg, entre otros.

El representante legal de Don Omar, el licenciado Carlos Frigerio, explicó en el programa “El Gordo y la Flaca” de Univision que el contrato entre Pina y el reguetonero era que el empresario compraría o alquilaría edificios en Chicago, buscaría inquilinos y de esa ganancia le correspondía una partida a Don Omar.

El reguetonero boricua exige la devolución total del dinero invertido.

En las redes sociales, la voz de “Bandoleros” sostuvo que tomará acciones para que el demandado cumpla cárcel.

“Esta es la vergüenza más grande que podemos tener familias dominico-puertorriqueñas. Se llama César Piña y hoy ha manchado nuestro legado como empresarios en el mundo de las bienes raíces. Tengo millones de dólares invertidos en esta industria y nunca había conocido alguien que pudiera destruir clientes incapacitados de la tercera edad. Clientes que trabajaron lo que nunca este gusano y su familia pensaron hacer hoy no tienen nada y por ellos me pongo en la línea de fuego. Hasta que no te meta preso por todos las familias que engañaste no viviré en paz. SIN REEMBOLSO NO HAY PAZ y a mi me sobran para defender a los que tú le robaste #norefundsnopeace”, expresó el reguetonero, quien se refirió al empresario con el apellido Piña aunque en la demanda aparece identificado como Pina.