Stephanie Font y Christian Daniel conocerán hoy el género de su bebé

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. Entre el “team girl” y el “team boy”, podría decirse que están bastante parejos.

“‘‘Team girl, pero lo que sea con salud. Bendiciones”, “Dios bendiga, y no importa si es nene o nena, lo importante es q venga sanito” y “Un niño hermoso”, son algunos de los comentarios de la audiencia.

“Como él (Alex DJ) dice, ya cumplí 5 años en Telemundo. Yo soy de Cabo Rojo , así que, literalmente, la familia de ‘Puerto Rico gana’ es mi familia, y no solamente los integrantes de ‘Puerto Rico gana’, sino también ustedes, los televidentes”, comenzó Font, quien no pudo contener las lágrimas.

La presentadora agregó: “Eso es lo que yo me llevo de ustedes, el cariño. Eso no significa que me voy de Telemundo. Se trata de una noticia que les queremos dar Christian y yo, y es que estoy embarazada. Tengo 5 semanas”.