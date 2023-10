Don Omar es una de las figuras más reconocidas y legendarias del reguetón. Sus canciones son una insignia de los 2000, y parte de su trabajo musical ha servido de inspiración para los representantes actuales del género.

En conmemoración a su largo trayecto y después de mucho tiempo, el artista reapareció ante las cámaras para hablar un poco de su recorrido artístico y de las experiencias que lo hicieron convertirse en el rey de la música urbana.

En medio de una entrevista para el programa ‘El gordo y la flaca’ transmitido por Univision, el puertorriqueño habló de algunos de los sucesos más importantes de su vida que marcaron su personalidad y su carácter como artista.

Una de esas tantas vivencias que lo marcaron para toda la vida fue esa vez que estuvo a punto de ingresar a prisión cuando apenas era un adolescente de 15 años, que había decidido emprender vuelo lejos de su casa.

“En ese momento en el que estuvo por fuera de mi hogar me volví a meter en problemas y llegué a un lugar en el que nadie quiere estar a esa edad, frente a un juez”, recordó el artista.

A pesar de que todo parecía perdido en ese momento para el artista y que a tan corta edad su destino cambiaría de forma determinante, la autoridad correspondiente en ese entonces decidió darle una segunda oportunidad.

El juez estableció la condición de no encerrarlo en la cárcel siempre y cuando cumpliera con la obligación de asistir a una institución educativa donde validara los tres últimos años del bachillerato, bajo la vigilancia de las autoridades.

”Me dijo: ‘Usted cometió esta falta y parece un hombre muy inteligente, así que considero que puede terminar el grado décimo, undécimo y duodécimo en doce meses. Usted va a ir a una escuela donde todos los días vamos a monitorear que entre a la 7:30 a.m. y salga a las 5:30 p.m. y haga todo el curso de escuela superior”, narró el autor de “Salió el sol”.

Ante la su situación, Don Omar confesó que siendo tan joven sintió por vez primera el compromiso de tomar el mando y resarcir la falta que cometió siendo responsable con los términos que debía cumplir legalmente para liberarse de ese episodio, del que igual aprendió y le ayudó a ser quien es hoy.

“Fue la primera vez en mi vida en la que tuve que poner toda mi intención en lograr algo que no me marcara por el resto de ella. Mis errores a lo largo de mi existencia han ido dándole pinceladas a lo que soy, y por eso no me arrepiento de ellos”, finalizó el puertorriqueño para el programa.