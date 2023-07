Los intérpretes de música urbana puertorriqueños, Anuel AA y Don Omar, dejaron saber a sus fanáticos que grabaron una canción nueva que será estrenada muy pronto.

Don Omar fue el primero en dar la noticia al publicar en su cuenta de Instagram un mensaje escrito junto a una fotografía en donde aparecía junto a Anuel AA. “Desde este día supe que conocerte en persona iba a ser agente de cambio en todos los hermanos que nos rodean y tenemos en común. Hoy escuché lo que grabaste y me escuché hace 20 años atrás”, escribió el intérprete de “Dale Don Dale”.

“Gracias por colaborar y gracias a Louian por hacer posible el que te conociera después de tanto tiempo. Música nueva”, concluyó el artista, quien no mencionó la fecha en que se haría público el tema.

PUBLICIDAD

Anuel aprovechó la publicación para compartirla también en su cuenta de Instagram, además de devolverle el gesto a Don Omar, al escribirle un mensaje a la publicación. “No sé ni qué decirte brother. Gracias por esto. Nunca pensé, ni me lo imaginé que iba a pasar. Gracias por grabar conmigo”, comentó el autor de “Delicuente”.

Además de eso, aprovechó para agradecerle el haber mencionado que le había gustado cómo cantaba, aunque le quiso aclarar el tema. “Como tú no creo. Yo no canto ni la mitad de lo que tú cantas, me la pusiste bien arriba. Gracias Brother”, junto con unos emoticones de una cabra (GOAT) y de una corona de rey.

Hace a penas un mes, Don Omar lanzó la producción discográfica “Forever King”, la cual fue seleccionada entre la lista de “Best Latin Albums of 2023″ por la revista Billboard.

“Si bien Forever King tiene mucho del reggaetón que convirtió a Don Omar en un líder pionero en el género, también destaca a un artista que se arriesga con diferentes ritmos tropicales, navegando desde el reggaetón más duro en colaboraciones como ‘Flow HP’ con Residente y ‘Bandidos’ con Cosculluela, hasta el lirismo evocador en canciones como ‘Carcelero’ y ‘Sincero’. La espera valió la pena”, escribió Leila Cobo, periodista y directora de contenido de la música latina de Billboard, en la reseña que hizo del álbum.

Forever King es el primer álbum que presenta Don Omar, desde su alianza con el sello discográfico Saban Music Latin.

PUBLICIDAD

Anuel AA, por su parte, comenzó a finales de junio un proceso de divorcio con su hasta ahora esposa, la exponente dominicana Yailín “La Más Viral”, cuando se llevó a cabo una audiencia judicial en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en Santo Domingo, República Dominicana.

Anuel y Yailín tuvieron un corto matrimonio tras casarse en una ceremonia civil que hicieron pública en junio del 2022. En febrero, Anuel reveló que estaba separado de la madre de su hija.