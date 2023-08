Hace varios meses que transcurría un día normal en la vida de Lyan, quien ya venía coqueteando con la música urbana, en la que anhelaba destacarse. De buenas a primera, recibió una llamada inesperada a su celular. Se trataba de William Landrón, cuyo metal de voz para él era inconfundible.

Precisamente, fue la voz del exponente urbano, conocido popularmente como Don Omar, la que mayormente escuchaba siendo un niño soñador cuando iba en el carro con su mamá o mientras corría por las calles del sector Campanilla de Toa Baja.

“Era él en el teléfono. Me dijo, ‘Hermano, ¿cómo usted está?’. Pregunté, ‘¿quién me habla?’, ‘William’, respondió. Yo conozco la voz de él”, recordó. “Acho, cuando yo miré a mi esposa, ella estaba mirándome y empezó a llorar. Fue algo que no esperábamos, fue algo bien de novela, como dicen”, dijo a El Nuevo Día el también padre de tres hijos, cuyo verdadero nombre es Bryan J. Villanueva Rosado.

Parecía un momento de ficción, que no asimilaba en ese momento. Desde entonces, ha sido el inicio de la realización de un sueño al Lyan convertirse en el nuevo artista de Sugar Cream Music, la casa disquera en la que Don Omar es parte del grupo de inversionistas.

“Yo digo que eso fue Dios. Esto lo puso Dios, esto no lo puse yo, esto no fue que yo quise, esto no fue que William quiso. Esto fue que Dios quiso. Yo veo esto como una oportunidad que me dio Dios para demostrarle al mundo mi talento. Estoy muy agradecido, al principio no lo creía. Hay mucho talento, somos muchos en el barco y, ¿por qué escoger a Lyan? Ya no me lo pregunto, porque yo confío en mi talento, pero al principio tenía esa duda cuando pasó. Estaba sorprendido, le decía ‘gracias Dios’. Ahora que las cosas están pasando, voy acoplándome, pero al principio no me creía nada de esto. Ha sido una bendición”, recalcó.

A los 13 años se mudó a Estados Unidos con su progenitora, para más adelante regresar a Puerto Rico, lo que le sirvió para dejarse influenciar por otros ritmos anglosajones.

“Por lo menos en mi memoria, siendo niño, lo que se escuchaba era ‘The Last Don’. Eso era lo que había en esa época quema’o en los carros. Yo crecí oyendo la música de Don Omar, esa fue mi influencia desde un principio, por lo menos en el género urbano, en la música en español. Después, cuando me fui, aprendí lo que era el trap en inglés. Como que me gustaba, me acoplé un poco, agarré ese flow de allá y lo uso aquí en lo mío. Así fue el camino”, indicó Lyan en referencia al disco que la voz de “Dale Don” que lanzó en 2003.

A comienzos de este año, pudo ser parte de la nueva producción discográfica “Pain Is Love”, en la que Don Omar reunió a varios artistas para crear un álbum de concepto, donde interpretó el tema “Baby Sorry”.

No obstante, para comenzar e irrumpir con su talento, el artista emergente de 32 años se lanzó a la palestra musical con dos temas simultáneamente, con sus respectivos dos videos, “Miami” y “Barcelona”, a los que describe como “verano de día y de noche”. Apenas los lanzó el pasado 5 de julio, y ambas canciones ya se estrenaron en el Top 5 en el listado de Hot Songs Monitor Latino de Estados Unidos y Puerto Rico. De igual manera, entraron al Top 25 del Chart Latin Urban de Estados Unidos.

“No pensé que podíamos lograr algo como eso, no pensé que podíamos ‘chartear’ en Puerto Rico con temas que yo hice en mi estudio. Agradecido con el público, con los radioyentes y los programadores. Todo esto es nuevo para mí, así que agradecido con Dios por todo esto”, manifestó.

Y es que Lyan, según explica, es de los artistas que prefiere grabarse a sí mismo en el estudio que tiene en su residencia en Levittown, para luego entregarle la sesión a los productores, quienes se encargan de masterizarlo. El cantante, que a su regreso a la isla residió además en los sectores toabajeños Ingenio y ToaVille, no ha tomado clases de ningún tipo relacionadas con música ni sonido, por lo que ha sido un autodidacta por necesidad, que no disimula el hambre que tiene de continuar superándose.

“A estos nuevos temas yo los categorizo, como el verano de día y de noche. Hicimos el verano de día con el tema ‘Miami’, que es más el flow de playa, cervecita, con la parejita, tranquilito, bien tropical. Hicimos verano de noche con ‘Barcelona’, que es ‘house’, un ritmo más movido, más vivo, y un sonido diferente. El video lo quisimos hacer diferente y usamos AI (inteligencia artificial). Me atrevo a decir que soy de los primeros artistas en usar AI en un video y nos salió a la perfección”, explicó este cantante urbano, que comenzó a publicar sus videos de “freestyle”, a participar y ganar competencias de “tiraera” a través de las redes sociales, lo que le ayudó a ganar adeptos y a que personas relacionadas con la música le pusieran el ojo.

“Siempre trato de agarrar así sea un flow o un hito e implementarlo en el tema, en una barra o en un chanteo. Por algo me dicen ‘El Palabrear’, porque siempre trato de jugar con las palabras y moldearlas. Yo creo que a mí, lo que me hace diferenciarme del montón, es mi metal de voz, lo que le decimos el flow, la métrica y las palabras que te saco, que no son muy comunes al igual que las rimas. No te rimo por rimar, te rimo algo diferente”, señaló el cantante, quien comenzó a publicar videos suyos de “freestyle”, así como a participar y ganar competencias de “tiraera” en la red social Instagram, lo que le ayudó a ganar adeptos y a que personas relacionadas con la música le pusieran el ojo.