Kate Winslet, por ejemplo, dijo en una ocasión que lo tenía en el baño, Gwyneth Paltrow que lo conservaba en el fondo de una estantería para no verlo, y Natalie Portman ni sabía dónde estaba el suyo. Ganar un premio de la Academia puede que sea uno de los momentos cumbre en la carrera de una actriz o un actor. Pero, ¿dónde acaban las estatuillas una vez llegan a casa?

A algunas estrellas de cine les lleva años y varias nominaciones hacerse con un Oscar. Otras no llegan a ganarlo nunca. Es un premio codiciado en el mundo de la interpretación y un honor para quien se lo lleva a casa. Pero, una vez allí, ¿dónde acaban las estatuillas? En 2009, después de haber sido candidata en varias ocasiones, Kate Winslet subió al escenario del Teatro Chino de Los Ángeles para recoger el hombrecillo dorado por su papel protagonista en “The Reader”. Seis años después, la actriz dijo al Wall Street Journal que lo tenía en el cuarto de baño.

“El objetivo es que todos lo cojan y digan: ‘Me gustaría agradecer a mi hijo y a mi padre’”, dijo la actriz al medio. “Y siempre puedes saber cuándo alguien lo ha hecho, porque se quedan un poco más después de tirar de la cadena. Salen con las mejillas sonrosadas. Es graciosísimo”.

La actriz ganadora de dos Óscar Jodie Foster, ambos a mejor actriz por “The Accused” y “The Silence of the Lambs”, también los guardaba en el baño, según han recogido diversos medios. “Porque combinan con los grifos”, dijo Foster de acuerdo con lo publicado en The Hollywood Reporter. “Pero cuando comenzaron a corroerse en la parte inferior, tuve que moverlos a una vitrina de trofeos en mi sala”.

Gywneth Paltrow agarraba su estatuilla en la edición de 1999 mientras, entre sollozos y palabras entrecortadas, agradecía aquel reconocimiento por su trabajo en “Shakespeare in Love”. Hace un año contó en un episodio del podcast de la también actriz Anna Faris, “Anna Faris Is Unqualified”, que tras alzarse con el premio se escondió en casa de sus padres durante tres semanas. “Fue muy intenso. Me sentí muy sola. Fue realmente extraño”.

En 2005 había revelado a Contact Music que puso el premio al fondo de una estantería de su habitación porque la inquietaba. “Lo mantuve almacenado durante semanas después de ganarlo… Ni siquiera lo pondré en la repisa de la chimenea, esa cosa me pone los pelos de punta”, dijo. “Por alguna razón, no he podido sentirme bien al respecto. Me siento un poco avergonzada y me trae sentimientos extraños y traumáticos. Está asociado a un momento difícil en mi vida”.

Tom Hanks ganó en dos ocasiones consecutivas el Oscar a mejor actor. El primero en 1993, con “Philadelphia”, y en 1994, gracias a “Forrest Gump”. “¿Dónde están ahora? Están en el estante de trofeos de la familia”, dijo el actor según han reportado diferentes publicaciones. “Creo que el trofeo a la mejor mamá del mundo del Día de las Madres también está allí”. En la familia Hanks ningún logro está por encima de otro.

“No sé dónde está”, comentó Natalie Portman a The Hollywood Reporter hace siete años sobre el paradero del premio que recibió en 2011 por “Black Swan”. “Creo que está en la caja fuerte o algo. No lo sé. No lo he visto en algún tiempo”, dijo. La actriz contó que estaba leyendo la historia de Abraham a su hijo y hablando sobre no adorar a falsos ídolos. “Y esto es literalmente como hombres de oro. Esto es literalmente venerar ídolos de oro, si lo veneras”, dijo. “Esa es la razón por la que no se muestra en la pared. Es un ídolo falso”.

Alicia Vikander ganó su Óscar a mejor actriz de reparto por “The Danish Girl” en 2016. Después de la gala, sin embargo, el hombrecillo dorado no quedó bajo su custodia. “No lo he vuelto a ver desde aquella noche”, dijo Vikander al año siguiente a People. “Me mudé muy recientemente a mi nueva casa y como he estado fuera trabajando mucho se lo di a un amigo en Los Ángeles”, añadió. “La hija [de mi amigo] ha estado mandándome fotos para demostrar que lo está cuidando bien”.

En 2018, la estrella de “Tomb Raider” habló con USA Today sobre un posible destino para su Oscar. “Eso es lo que recordaba de la noche en la que lo tuve. Todo el mundo quería cogerlo”, dijo Vikander, “así que pensé convertirlo en la escobilla del inodoro. Sería genial”. Luego se imaginó la escena en la ferretería: “Sería gracioso ir a la tienda y decir, ‘tengo esta idea’. ‘Me preguntaba si podrían… bueno, quiero poner la escobilla debajo’”.

Olivia Colman también echó mano del humor en la sala de prensa de los Óscar de 2019, en los que ganó una estatuilla a mejor actriz por “The Favourite”, para hablar del lugar que le esperaba al premio. “En la cama, conmigo. Entre mi marido y yo”, dijo la actriz, según People. “Él no lo sabe todavía, no le importará”.

Mateo Castillo / EFE

El actor Tom Hanks posa con el premio Oscar que ganó en la categoría de Mejor Actor en el film 'Forrest Gump', durante la gala de la 67 entrega de los Premios Oscar de la Academia en 1995. EPA/ Jeff Hay (Mateo Castillo)

Entre robos, desapariciones y más

Son muchas más las anécdotas sobre dónde las estrellas del cine guardan sus premios Oscar o cual ha sido el destino de éstas.

Catherine Zeta Jones (Mejor Actriz Secundaria, por “Chicago”, 2002)

“Está en nuestro hogar en Bermudas”, dijo a la revista InStyle. “Imagino que no hay muchos Oscars allí. Por supuesto, todo el mundo que nos visita se retrata con él”.

Emma Thompson (Mejor Actriz por “Howard’s End”, 1992)

“Está en el baño porque no armoniza con más ningún espacio en la casa. Es tan brilloso y dorado. Claro que con la humedad se está enmoheciendo como todo, incluso mi cuerpo”.

Anna Paquin (Mejor Actriz Secundaria por “The Piano”, 1994) “Está en el fondo de mi closet cogiendo polvo”.

Kevin Costner (Mejor Director por “Dances with Wolves”, 1991) Dijo en una entrevista que por mucho tiempo tuvo la estatuilla guardada en la gaveta de la ropa interior, hasta que decidió mandarle construir una repisa.

Reese Witherspoon (Mejor Actriz por “Walk the Line”, 2005) Admitió que tiene su trofeo en exhibición el la sala de su hogar pero que permite que todo aquel que le visite lo tome en las manos para que haga su “discurso de aceptación”.

John Lassiter, de Pixar, cuenta con dos premios Oscars: El de Mejor Corto Animado por “Tin Toy”, de 1989 y otro de Especial por Logros Sobresaliente, por “Toy Story” de 1996. Para dar continuidad a su concepto ganador de juguetes, exhibe los suyos vestidos con trajes de Barbie, los cuales dice, le quedan bien a la estatuilla. “Aunque los Oscars tienen los hombros más anchos”.

Whoopi Goldberg envió su Oscar (a la Mejor Actriz Secundaria por “Ghost”, 1990) a la Academia para que le dieran mantenimiento a su baño de oro, pero se perdió en el trayecto, solo para ser encontrado poco después en un zafacón del aeropuerto de Los Ángeles.

Frances McDormand cuenta con tres estatuillas a la Mejor Actriz. Sin embargo casi pierde la que obtuvo en 2017 por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, pues le fue robada momentáneamente durante una fiesta post gala de premiación. Afortunadamente un fotógrafo en el evento notó la movida del ladrón y lo detuvo a tiempo.

Varios de los premios Oscar obtenidos por la compañía productora de Harvey Weinstein se extraviaron luego que la firma fuera clausurada tras las acusaciones por abuso sexual contra Weinstein por parte de decenas de mujeres.

El actor puertorriqueño José Ferrer quiso agradecer y honrar a la Universidad de Puerto Rico donándole el Oscar que recibió al Mejor Actor por la cinta “Cyrano de Bergerac”, de 1950. Por un tiempo, la estatuilla fue exhibida en el vestíbulo del Teatro del Recinto de Río Piedras, de donde fue robada, sin que nunca se supiera su paradero.