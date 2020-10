Hace cerca de 10 años, Draco Rosa le dio a su fanaticada la triste noticia de que comenzaba a batallar contra el cáncer y hoy, a través de un vídeo colgado en Instagram, les informa que en las próximas semanas dejará de tomar los medicamentos fuertes que le permitieron superar la crisis de salud.

“Por supuesto, tengo que seguir con todos los suplementos, mangnesio, vitamina C, D, B12, CBD de 1,000 miligramos. So, seguiré con ese plan. Nada, estoy contentísimo. Siempre ha sido lo más que he querido, parar de tomar medicamentos”, dijo el intérprete de “Vagabundo” en el vídeo que parece haber sido grabado dentro de un automóvil.

Draco fue diagnosticado con un linfoma no-Hodgkin en la parte inferior del abdomen, como anunció en abril del 2011, momento en que informó, además, que se sometería al tratamiento no tradicional de la clínica del doctor Burzynski en Houston, Texas. El cantante combinó ese tratamiento con quimioterapias y radioterapias y, también, se sometió a su primer trasplante de médula ósea.

En 2013 una recaída en la enfermedad le requirió un segundo trasplante de médula. Afortunadamente, en agosto de 2018, Draco Rosa anunció que está libre de cáncer, aunque debía continuar tomando medicamentos por un tiempo más.

Esta tarde el artista compartió la buena noticia de que culmina la fase de medicamentos fuertes y las reacciones de júbilo de sus fanáticos no se hicieron esperar.