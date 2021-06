Nota del editor: El siguiente texto es una reflexión que el artista compartió con El Nuevo Día previo a la celebración del Día de los Padres.

Fue aquel primer día de diciembre de 2020, histórico y emocional para mí, cuando el llanto de Bría Yaré Rivera Lasanta se unió a los sonidos de este mundo. Me convertí en padre y todo cambió.

No fue un parto fácil. Ni hablar de esas 38 semanas previas, en medio de una emergencia global que nos sacudía la esperanza con imágenes de ciencia ficción. Ese día en el hospital, desde que se asomó el sol de la madrugada hasta que se escondió, solo retumbaban los latidos insistentes de Bría en el vientre de su madre, combinados con el quejido profundo de las contracciones. Mi paciencia caminaba al ritmo de las manecillas de dos relojes que había en la habitación. Para calmarnos, Yara y yo cantábamos y orábamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pasaron 18 horas desde aquella primera contracción hasta que Bría decidió asomar su coronilla en el estrecho espacio de su madre, ya desgastada y frágil. Silvia, nuestra enfermera, finalmente dio el visto bueno para comenzar el parto. Mi cuerpo, movido por la adrenalina, solo trataba de organizar lo que Maritza nos había enseñado cuando acepté el enorme reto de asistir a mi esposa en el parto. Recordemos que en la pandemia solo un familiar podía estar presente. Respiraba profundo mientras trataba de controlar la respiración de Yara y el doctor Cabrera se preparaba para comenzar. En menos de un suspiro, todos le coreábamos un conteo a Yara con la misma energía que el pueblo le hubiera dado a la bandera en un evento deportivo. Aquella algarabía me hizo reflexionar sobre algo que ya sabía: la mujer es el sexo fuerte y la maternidad las eleva a Divinidad.

Éktor Rivera y su hija Bría Yaré Rivera Lasanta

Y así, en medio de ese entusiasmo colectivo, fue en siete… ocho… nueve y diez, cuando mi corazón se abrió en tres, dejando salir el amor más grande y abarcador que cualquier ser humano pueda experimentar. Bría, mi hija, había nacido a las 9:43 pm. Lo sentimos como una primera cita a ciegas. Ella lloraba con todas sus fuerzas y nosotros la acompañábamos con una felicidad conmovedora, mientras celebrábamos cómo el DNA de papá ya le marcaba dos hoyuelitos en sus cachetes. Jamás hubiera imaginado un cuerpecito de 6.9 libras y 19.5 pulgadas convertirse, al instante, en lo más importante de nuestras nuevas vidas.

Pudiera contarles en detalle que al tercer día del nacimiento me enfermé y resulté positivo al COVID-19; pero me inclino a dejar al olvido esos 14 interminables días que no pude compartir con mi recién nacida. Prefiero hablarles de lo bonito que es ser Papá.

No exagero cuando digo que, desde que nació mi hija, veo las imágenes del mundo con un filtro distinto, como de Instagram. Todo se ve más brillante y majestuoso, se los juro. Además, el respeto que siento por el prójimo está iluminado por el entendimiento de que cada persona nació del amor infinito de sus padres —biológicos, de crianza o adoptivos— y lo menos que puedo hacer por el otro es amarlo de igual manera, para que esos padres nunca sufran.

La incertidumbre de todo futuro siempre me pellizca el subconsciente, pero no me preocupo, sino que establezco una estrategia. Prefiero establecer un plan de educación y valores para Bría, como mis padres me inculcaron. Hoy, entre tantas preguntas y horas sin dormir, puedo decir que Bría es lo mejor que me ha pasado. Vivo mis días de la misma manera que mi hija enfoca su mirada en el mundo, siempre presente. Aprendo de la sabiduría de mi nueva maestra, que solo cuenta con 6 meses de vida.