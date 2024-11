El actor Leonardo DiCaprio cumple 50 años

Su personaje de Jack en ‘Titanic’ no tuvo espacio en la famosa tabla que salvó a Rose (Kate Winslet), pero sí le aseguró nuevos papeles principales. Ayudó que la película gozara de un rotundo éxito: fue la primera en recaudar mil millones de dólares y ganó once de sus catorce nominaciones a los Oscar .

Dicaprio ha colaborado con grandes directores a lo largo de su carrera, especialmente con Martin Scorsese, con el que ha trabajado en seis ocasiones: ‘Shutter Island’ (2010), ‘The Wolf of Wall Street’ (2013) o la más reciente, ‘Killers of the flower moon’ (2023), son algunos ejemplos.