El drama familiar de Alfredo Adame: conoce por qué el actor desheredó a sus hijos

Antes de insultar a la modelo boricua Maripily Rivera y a la exreina de belleza venezolana Ariadna Gutiérrez en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, el presentador mexicano Alfredo Adame ya era catalogado como una figura de controversia. El motivo de esto, en gran medida, se debió a una entrevista para TVyNovelas en la que el también actor confesó que sacó a sus tres hijos -Diego, Sebastián y Alejandro- del testamento.

El aviador, quien también ha tenido conflictos con su exesposa, Mary Paz Banquells, y sus hijos, los tachó de malagradecidos y dijo que no tenía intención de arreglar nada con ellos ni de volverlos a ver.

En lugar de repartir su herencia entre todos sus hijos, el actor aseguró que todo lo que tenía se lo dejó en vida a su hija Vanessa, quien ahora maneja sus finanzas. Adame también destacó que su lista de personas de confianza es muy reducida, y que únicamente puede confiar en su hija y sus nietos.

Aunque en el pasado sus hijos han expresado su disposición para entablar un diálogo y llegar a una reconciliación con su padre, el estratega y líder del cuarto Agua ha rechazado la idea de hablar con ellos fuera de cámaras, lo que ha llevado a que sus retoños se alejen de él.

Aunque suene increíble, el tema del funeral de Adame también se discutió en la entrevista. Según bromeó, dijo que no permitiría que sus hijos entraran a su velatorio y que, incluso, “si pasaban 20 años, no los dejaría entrar”.

Banquells, por su parte, mencionó en una ocasión al programa “El minuto que cambió mi destino” que el comunicador rechazaba a su hijo Sebastián por su homosexualidad.

“ Él (Alfredo Adame) rechazó a mi hijo por su homosexualidad y pues definitivamente... Yo a mi hijo lo amo por el ser humano que es, no amo su preferencia sexual, amo al ser humano y mi hijo para mí es importante y yo doy la vida entera por mi hijo. ” Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame

Posteriormente, Sebastián afirmó en una entrevista que el amor por su padre continúa intacto y que no guarda rencor hacia este.

“Yo siempre lo he querido, yo jamás he dicho que fue mal padre, porque yo entiendo que fue un buen proveedor. Hasta al día que nos mudamos con mi mamá, él siempre nos dio todo”, expresó el joven.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Adame protagoniza una polémica con sus hijos. En enero del 2022, durante una entrevista, el actor menospreció a sus tres hijos y aseguró que no les heredará absolutamente nada cuando muera.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Mi sangre no es así”, indicó.

REPRODUCIR Polémico momento en “La casa de los famosos”: actor Alfredo Adame cuestiona el apoyo de Puerto Rico “Desde mosquita muerta” hasta “un hombre que habla mal de las mujeres”, la modelo boricua no se quedó callada en el marco de su nominación para la eliminación.

No obstante, Sebastián ha declarado en varias ocasiones que desea recuperar la relación con su padre, aunque ha puesto condiciones para ello. En una entrevista para “Venga la alegría”, el joven indicó que si bien no descarta ponerse en contacto con su padre, la reconciliación deberá ser en privado y que no participaría en ningún segmento de televisión.

“No está padre que tu papá salga diciendo cosas horribles de mí y de mis hermanos y de mi mamá, como lo ha hecho en estos últimos años”, agregó.

Adame es padre de tres hijos fruto de su relación con Mary Paz Banquells: Diego, de 31 años; Alex, de 27; y Sebastián, el menor, de 25 años.

Temible en “La casa de los famosos 4″

En el tercer “posicionamiento” de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo, Maripily experimentó reacciones explosivas. Sus compañeros expresaron abiertamente su deseo de que abandonara el programa, lo que generó un ambiente cargado de tensión.

Uno de ellos fue el polémico actor mexicano, quien no tuvo piedad en sus palabras para la empresaria. “Maripily, en los últimos 20 días, lo único que he escuchado de tus labios son ‘soy tengo, soy soy, mis chicas, mi casa”, comenzó.

“ Discurso que considero altamente arrogante, soberbio con falta de humildad, lo cual también manejaste en niveles de perversidad. ” Alfredo Adame, actor mexicano

“En cuanto a traiciones y falsos halagos que la verdad no convences, esto es ansia de protagonismo. Es ansia de darte una importancia que no tienes, por lo menos aquí no la tienes”, le dijo el actor.

Gutiérrez, de igual manera, fue víctima de los insultos del intérprete. Durante el último posicionamiento, Adame tildó a la beldad de “aburrida” y cuestionó su aporte al programa. Sus palabras fueron duras y despectivas.