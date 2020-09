View this post on Instagram

Jimmy está sorprendiendo a los médicos. - En apenas una semana, los avances han sido impresionantes. La fuerza de su cuerpo, sus ganas de vivir, las atenciones médicas y las oraciones de todos, han ayudado a que evolucione rápidamente, contra todo pronóstico - Su diagnóstico de entrada fue: falla hepática aguda, falla renal aguda, insuficiencia cardíaca con aneurisma de aorta ascendente y disección aórtica. - Aun investigan las causas que generaron ese cuadro tan drástico, son varias, además del antecedente de Covid 19 hace 6 semanas. No hay nada concreto al respecto, así que es mejor enfocarse en su recuperación - Lo cierto es que el aun sintiéndose mal, estaba sumergido en una avalancha de estrés y trabajo, sin pensar que podría tener algo de cuidado, hasta que la vida lo obliga a hacer una pausa - Pero su fuerza ha sorprendido a todos. Otro no podría contarlo. El hígado y el riñón se están regenerado de manera impresionante. Apenas esté en condiciones para ir a Cirugía cardiotorácica, le repetirán todos los estudios del corazón para ver si avanzó la lesión o se encuentra estable - El equipo está esperando un mayor avance en su estado de salud, para tomar la decisión de reparar el aneurisma y la disección aórtica. - Muchas gracias por sus oraciones 🙏🏻