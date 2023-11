La artista puertorriqueña María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, mejor conocida como Young Miko, visitó ayer, jueves, el “talk show” español “El Hormiguero”. Esta fue la primera vez que la cantante y productora se sentó junto al presentador Pablo Motos, con quien pudo conversar sobre su carrera musical, su afición por el fútbol y el mundo del tatuaje.

A sus 24 años, Young Miko es una de las cantantes femeninas con más potencial dentro del rap y trap latino. Durante la entrevista, la boricua aseguró que siente que su carrera “va deprisa, pero es buena velocidad”. “Dentro de cinco años vamos a ir aún más rápido, vamos a seguir creciendo y sacando mucha música, así que también estoy muy emocionada por el futuro”, contó.

La cantante habló con Motos sobre algunos de sus grandes éxitos como “Riri” y la colaboración junto al colombiano Feid, “Classy 101″. Respecto al origen de esta canción, contó: “Yo era fan de Feid desde hace mucho tiempo e hicimos ‘Classy 101′ mi equipo y yo. Al día siguiente, de casualidad, él estaba en Los Ángeles, donde yo estaba y ahí le conocí. Y salió todo muy natural, porque él es un amor y fue muy fácil fluir con él”.

PUBLICIDAD

La artista puertorriqueña también mostró su lado más personal. Aprovechó el espacio para hablar sobre su afición por el tatuaje, ya que antes de dedicarse a la música fue tatuadora. “El primer tatuaje me lo hice a mí misma en un pie. Era como una nave espacial, que no sé por qué pensé que era brutal, pero después, a los dos días, estaba llorando, arrepentida, preguntándome por qué me había hecho eso”, confesó.

En la línea de las pasiones también exteriorizó el fútbol. La cantante jugó con la selección nacional de Puerto Rico durante varios años. A preguntas de cómo era ser futbolista en un mundo de hombres, la artista aseguró que “siempre he sido una mujer en un mundo de hombres, así que nunca lo he visto como algo muy nuevo. Pero cuando jugaba el fútbol femenino estaba en auge en ese momento y todavía lo sigue estando”, aseguró.

Young Miko siempre se ha caracterizado por ser una defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y del empoderamiento de la mujer, temas que aborda en varias de sus canciones. La cantante, que se declara abiertamente lesbiana, y procede de una familia religiosa, confesó su sexualidad a sus padres a los 17 años. “Aunque les costó un poco al principio, dices que una de tus misiones también ha sido educarlos”, contó Motos.

El presentador preguntó a la artista por qué consejo le daría a alguien que se encuentre en una situación similar a la suya, siendo solo una adolescente. “Cuando pasé por eso, a mí me hubiera encantado que alguien me dijera que ellos son mis papás y, al final del día, siempre van a ser mis papás, ellos siempre me van a amar, y puede que las cosas tarden un poco, pero no eres el único que se siente así”, aseguró.

PUBLICIDAD

La cantante confesó que le hubiera encantado que, a sus 17 años, alguien le dijera “que no tuviera miedo en expresarme. De eso trata la vida, hay que dejarse querer y hay que ser uno mismo porque ¿y si nos morimos mañana?”.

Una de las señas de identidad de Young Miko es su autenticidad, algo que ella considera vital para cualquier persona. “Si nos ponemos a tratar de complacer a todo el mundo, vamos a terminar no complaciéndonos a nosotros mismos”, afirmó. “Hay que ser uno mismo porque de ahí sale la felicidad real”, añadió.