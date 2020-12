Hay dos nacimientos que traen a Uka Green dando brincos de felicidad. En octubre pudo palpar lo que fue la salida de su segundo libro, y tan reciente como hace unas dos semanas acaba de convertirse en abuela primeriza.

Con la energía y entusiasmo que caracteriza a esta relacionista profesional, conversó con El Nuevo Día sobre su experiencia en el mundo literario y cómo le ha dado la bienvenida a su nieta, llamada Catalina.

Mientras atesora los momentos en los que estaba bajo el regazo de su abuela materna Aurora y le hacía relatos fantásticos, aplica lo bien aprendido desde su niñez y con esa forma tan particular y pícara de comunicarse logra que sus lectoras, se conecten e identifiquen.

Su nuevo libro estaba destinado para salir al mercado en marzo, pero se tuvo que detener por motivo de la pandemia del COVID-19. No obstante, Uka asegura que nació en el momento perfecto y agradece que en estos tiempos tan duros, difíciles y extraños con esta experiencia colectiva que estamos viviendo, su libro se haya convertido en el remanso de muchas mujeres que encuentran en “Titantos” una lectura entretenida, con la que se ríen y comparten también alguna que otra lágrima. Incluso, sus últimas tres columnas las escribió ya habiendo comenzado la pandemia.

“La lectura es mágica. Cuando éramos chiquitos nos hacían unos cuentos, pues yo ahora hago cuentos de la vida real con los que conectas porque lo has vivido o lo vas a vivir, o lo ha vivido tu mamá. Tenemos todas la misma esencia. ‘Titantos’ se ha convertido en esta voz que soy yo, pero a la misma vez es el eco de todas esas mujeres y de todo lo que vivimos a diario como madres, amigas, profesionales, hermanas y como los 475 mil sombreros que tenemos a diario”, explica la estratega de comunicaciones, cuyo libro tiene en la portada la imagen de los espejuelos que tanto le distinguen y con una tipografía que permite una fácil lectura.

Cuando Uka comenzó su proyecto, que incluso ha llevado al teatro, se llegó a cuestionar por qué tantas mujeres la seguían y conectaban con ella. No obstante, fue descubriendo por qué les resultaba tan atractivos sus escritos.

“Descubrí que yo no soy la mujer que otras mujeres quieren ser. Yo soy la mujer que miles de mujeres son. Por lo tanto, con mis mechas de pelo, los espejuelos, ser gordita, tener chichitos, yo soy lo que son las miles de mujeres en Puerto Rico y en donde quiera que esté la mujer latina, que vivimos, sentimos y que conectamos porque a fin de cuenta nuestras vidas son prácticamente iguales”, indicó la profesional y madre de cuatro hijos, cuyo libro se encuentra disponible en diferentes librerías y establecimientos.

Los escritos de “Titantos”, redactados en formato de columnas con episodios donde narra la cotidianidad de la mujer, no se circunscriben a lectoras féminas, pues su autora resalta que hay ‘hombres con babilla’ que se aventuran a leerlos porque en sus escritos los “destostusa”. Siendo su esposo y cuatro hijos los protagonistas de sus historias, asegura que se tratan de relatos reales, que reflejan las vivencias de una familia contemporánea.

“En el primer libro como que no me dijeron nada porque mis hijos eran chiquitos y mi marido como que no le paró bolas. Después se dieron cuenta y cuando iban al teatro se escondían en la silla. Ahora cualquier cosa que pase, me dicen ‘no lo escribas’ o ‘mami eso no, no lo vayas a publicar’. ‘Te voy a contar algo, pero es para que no lo publiques nunca’. No es que me recriminen, pero me van dando sus observaciones. A medida que van creciendo se han dado cuenta de que su mamá está loquita y han tenido que aprender a bregar, yo con ellos y ellos conmigo. Saben que soy así, ¡petardita!”, dice entre risas.

Solidaria con las mujeres víctimas de maltrato

Ante los casos de víctimas de violencia de género y los feminicidios en Puerto Rico, la comunicadora exhorta a ingeniarse ciertas estrategias para defender a sus hijas, hijos o alguna amiga que estén atravesando esa experiencia para combatir este mal de todas las maneras posibles. Asimismo, aconseja a educar a los varones y a las mujeres para que respeten y sean respetados.

“Siempre hago un llamado a la mujer desde jovencita a detectar ciertas conductas en la relación que no son amor. Son las conductas que le aplicaba a mis hijas. Cuando hay una de esas discusiones en las que hay un frío como que te entra algo, de que raya en lo violento, tienes que ir separándote. A todas las madres les aconsejo, algo que he dicho como una cantaleta, es que tengan con sus hijas e hijos una palabra secreta que puedan usar en caso de que sean víctimas de una relación violenta, en la que sientan miedo. Que sea una palabra que en alguna conversación puedan decirla naturalmente. En mi caso la voy a reconocer y voy a seguir hablando como si nada. Al despedirme e inmediatamente enganche, sé que tengo que ir a buscarlas a donde quiera que estén”, manifiesta esta profesional, quien cuenta que fue criada en un hogar lleno de mucho amor, en el que sus abuelos maternos, su mamá y un tío se encargaron de criarla a ella y a sus hermanos.

“Mujer, no mereces ser maltratada. Eres una mujer extraordinaria. Mírate a ese espejo, y encuéntrate, esa imagen que ves en el espejo es de una mujer, fuerte, valiente, extraordinaria y capaz. Dítelo tú misma. Es un tema que me dan ganitas de llorar porque me estremece”, puntualiza.

Por otra parte, es enfática en decirle a todas las mujeres que le dediquen una hora al día a un proyecto de su vida, que les fortalezca.

“Cuando mi mamá se murió yo tenía 44 años y me di cuenta que me había pasado trabajando para los demás y sirviéndole y proveyéndole a los demás, y no pasaba nada. Lo que pasaba era que yo no estaba incluida en los demás. Entonces quise abrazar un proyecto de vida, mío, aunque no me dejara un chavo, que me diera esa satisfacción y empecé a escribir. Le digo a las mujeres que se desarrollen y le dediquen a una hora porque nosotras nos merecemos luchar hasta alcanzar ese proyecto que siempre se nos queda en agenda porque nuestra vida es siempre para los demás”, aconseja la autora con 34 años de carrera como estratega de la comunicación en la industria musical.

Abuela primeriza en tiempos de pandemia

Hace unas dos semanas se abrió paso “AbUka”, su nombre con ese prefijo del título que ostenta, que le llena de orgullo y más grande amor. Tan pronto supo que en unas horas Catalina arribaría a su vida, esta se adentró en la cocina, entre ollas y sartenes -emulando a su abuela, de quien aprendió a cocinar-, para a través de sus delicias culinarias hacerse presente en el hospital en donde su hija Antonella dio a luz.

AbUka verbalizó lo emocionada que está, además de agradecida de la vida y de Dios de que se les permita conocer a ese nuevo amor. Revela que aun cuando su llegada ha despertado lo mejor todos ellos como familia, también ha traído esas preocupaciones naturales que surgen sobre cómo será la vida para esa criatura que acaba de nacer. Sin embargo, su nacimiento les ha traído esperanza.

Momento en que Uka Green y su esposo conocieron a su nieta Catalina.

“Yo espero ser una abuela a la altura que fue mi mamá y a la altura de lo que fue mi abuela Aurora. Entre lo más fantástico que me ha pasado, es que yo guardé de las cotitas hechas por mi abuela para mis hijos. Unas cotitas hilvanadas hechas con sus manos viejitas, de hilo blanco, de estopilla. Las guardé con esa ilusión y se me dio. Las lavé como me dijo mi mamá, con jabón de Castilla y gotitas de limón, las puse a secar y luego las planché con vapor. Cuando estoy planchando una de esas cotitas he entrado en llanto porque me di cuenta de que mi nieta va a usar cotitas hechas por su tatarabuela y me di cuenta que las manos de mi abuela adorada y las manos de mami, en las florecitas con unas puntaditas que le daban, estaban en ese pedazo de tela que yo estaba tocando”, comparte la emocionada abuela, quien contó que no pudieran conocerla en el hospital ni asistir a su hija por los protocolos de los hospitales en la prevención del COVID-19.

“Yo bendigo al que se inventó el Facetime porque pude hablar con ella desde las 4 de la mañana cuando iba para su cesárea. Me dio mucho llanto el no estar ahí para abrazarla y ayudarla. Cuando parió, le hice el té de jengibre, caldo de pollo y le mandé comida para que por lo menos los aromas de su abuela estuvieran allí”, expresó a la vez que recordó lo que fue ese primer encuentro con Catalina en el que ella y el abuelo se encontraban con mascarilla y “fase shield”, sin poderla tocar ni tomar en brazos.

“En ese encuentro me dio un llantén y un sentimiento tan grande porque es vida de mi vida y vida de mi corazón. Es una extensión de mi vida, de nuestra vida. Es una cosa bien emocionante y no poder agarrarla, tener que pillarme los brazos para no tocarla si quiera, pues fue muy emocionante, sentimental y duro a la vez”, relata.

Si hay un pendiente muy importante que tiene AbUka es decirle al oído unas palabras muy valiosas a Catalina, que espera que pronto se le pueda dar esa oportunidad para así cumplir con una tradición familiar.

“A las mujeres de mi familia siempre nos dicen al oído: ‘tú eres una cepa de mujeres fuertes y valientes. Serás en la vida lo que quieras ser’. A mí me toca decirle eso al oído a Catalina y no se lo he podido decir para que ella sepa de donde viene y sepa que va a poder ser en la vida lo que quiera ser, lo que quiera”, sentenció la autora, quien no descarta publicar eventualmente una edición de “Titantitos”, en el que incluya cuentos para su nieta, que ya comenzó a escribir.

Mientras se estrena como abuela, se encuentra a manos llenas con “Titantos”, al que describe como un proyecto bien abarcador, que se va a desplazar hasta otras plataformas.