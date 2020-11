Bobby Brown Jr., hijo del cantante Bobby Brown fue encontrado muerto ayer, miércoles, en su casa de Los Ángeles, según NBC News. Hace sólo cinco años, en 2015, el rapero perdió a otra hija, Bobbi Kristina Brown, fruto de su matrimonio con Whitney Houston. Bobbi Kristina falleció a los 22 años tras seis meses en coma, después de ser encontrada inconsciente en una bañera; una muerte similar a la de la famosa cantante tres años antes.

Un portavoz de la policía de Los Ángeles, que acudió a la vivienda de Brown Jr. en el distrito de Encino explicó que la causa de la muerte del joven de 28 años aún no está clara, pero que no se sospecha de un crimen. El forense del condado de Los Ángeles dirige la investigación sobre el fallecimiento de Bobby. De acuerdo con CNN, quienes contactaron a Nick Szatmari, representante de Bobby Brown, padre, el artista no emitiría por el momento relacionadas con la muerte de su hijo.

La muerte del joven Brown ocurre cinco años después de que su medio hermana (por parte de padre) Bobbi Kristina Brown fuera encontrada inconsciente en una bañera en 2015, en una escena similar a la de su madre, la cantante Whitney Houston, quien murió ahogada accidentalmente en un baño en 2012 a los 48 años.

En una foto de marzo de 2001, Bobby Brown con su esposa Whitney Houston, la estrella del pop, el soul y el R&B. (AP Photo/Laura Rauch) (LAURA RAUCH)

La causa de la muerte de la hija de la artista fue declarada por ahogamiento e “intoxicación por drogas mixtas”, según confirmó el médico forense del condado de Fulton. Según un informe de toxicología, tenía una sustancia relacionada con la cocaína y alcohol en su cuerpo.

Bobbi fue enterrada dos días después de su muerte junto a su madre, en el cementerio Fairview en Nueva Jersey. Por la muerte de Bobbi Kristina. Bobby Brown demandó a Nick Gordon por considerar que fue responsable de la muerte de su hija. Gordon y Bobbi crecieron juntos como hermanos de crianza, pero desarrollaron una relación sentimental. Gordon murió el 1 de enero de 2020 de una sobredosis de heroína.