La cineasta y autora venezolana Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner ha sacado a la venta el libro “Evaluna Creciente”, una colección de pensamientos dirigidos a su hija, la cantante y actriz Evaluna Montaner.

Este es el segundo libro que la esposa del cantante Ricardo Montaner escribe en esta línea. En el primero, “Evaluna Nueva”, Marlene recopiló aquellos consejos que “podían acompañarla (a su hija) en su andar como esposa y mamá: preparando su casita, las tradiciones, cuidando a su esposito”.

Lo que no se imaginó, dice, fue la reacción del público.”Nunca pensamos que ese libro se iba a vender tan bien y tan rápido”, dijo su autora en entrevista con EFE.Y agrega: “Cuando escribí el primero, lo que me preocupaba era quedarme sin mi hija en casa, tenía ese sentimiento en mi corazoncito. Pero como Evaluna tenía tantas ganas de casarse, de tener hijos y de ser esposa, me encantó la idea de poder acompañarla de alguna manera. Había que soltarla, pero esta era una forma de tener todavía una cuerdita, de vernos desde una ventanita”.”Evaluna Creciente” sigue esa conexión, preparando a su hija en una nueva etapa de su vida: la de ser mamá.Y aclara, que aunque ella está “loca” de ganas por ser abuela, ese momento no ha llegado todavía, apenas un año después de que Evaluna se casase en febrero de 2020 con el cantante colombiano Camilo.

”Eva todavía tiene mucho trabajo para hacer antes de que eso suceda. La serie con Nickelodeon (“Club 57”), que la tiene bastante ocupada, y ella no puede darse ese lujo: tiene que sacar adelante la serie y después ya pensará en su bebecito”.Para preparar estos libros, revela, puso en papel el legado de consejos que le dio su madre e hizo mucha investigación.

”Cuando mis hijos varones nacieron, siempre llamaba a mi mamá para pedirle consejos de cómo criarlos, ella era mi gran referente porque era una mujer muy sabia. Pero cuando Evaluna nació, mi mamá partió apenas al mes. Así es que la fui criando con el referente que ella me había dejado. En estos libros recopilo parte de esos consejos para que, si día no estoy, mi hija siempre tenga mis consejos”, dijo.

Comentó que al primero que lee sus escritos es a su esposo, pero lejos de una que otra crítica encuentra sólo alabanzas, porque, reconoce, “no es muy objetivo”.

“A él todo lo que escribo le parece lindo, que está muy bien hecho y que no podía haber estado mejor”, dijo.

La madre de otras dos estrellas de la música latinoamericana, sus hijos Mau y Ricky, explicó que trabaja en una serie de esculturas y en un tercer libro de consejos para su hija, que se llamará “Evaluna Llena”.”En este pienso incluir todos los consejos y detalles para la crianza de su bebé ¡Cuando por fin sea abuela!”, adelantó.