Estefanía Soto se encontraba trabajando en la Organización Europea de Patentes en La Haya, cuando recibió una llamada que la trajo de vuelta a Puerto Rico.

A pesar de estar viviendo en Holanda, donde comenzaba a labrar una carrera en mediación intercultural, la joven de 29 años, se tomó el riesgo de regresar a la isla para convertirse en Miss Universe Puerto Rico.

Afirma que no dudó ni un segundo en volver para lograr lo que ha sido uno de sus grandes anhelos desde que empezó a modelar a los 11 años de edad: Representar a su país en un certamen internacional.

Estefanía fue la primera finalista en el certamen local del 2019, en el que resultó victoriosa Madison Anderson Berríos. El año pasado, debido a la pandemia, no se celebró el concurso Miss Universe Puerto Rico, por lo que Denise Quiñones -tenedora de la franquicia en la isla-, le propuso ser la nueva soberana.

“Cuando recibí esa llamada no dudé para nada en regresar. Obviamente, yo estaba en otro país, acababa de conseguir un trabajo, tenía mi compañero, amistades, parte de mi núcleo familiar, así que sí por un momento pausé y dije ‘wao, me voy y qué pasa con todo esto’. Pero esa motivación y ese apoyo incondicional de mis amistades y familiares que están allá, siempre estuvo”, relata, toda vez que dice que su compañero holandés, Diederik Koenders, fue el primero que la animó a lanzarse a la aventura.

De esa forma, la joven cagüeña aterrizó en Puerto Rico en agosto del 2020, lista para prepararse y competir en el certamen internacional, el cual se celebrará el 16 de mayo en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Florida, adonde parte el próximo viernes con la confianza y esperanza de traerle a la isla la alegría de una sexta corona.

Con un bachillerato en lenguas extranjeras con concentración en francés de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría interdisciplinaria en mediación intercultural con enfoque sociológico, antropológico y perspectiva de género de la organización europea Erasmus Mundus, Estefanía está decidida a romper con los estereotipos que se tienen de las reinas de belleza.

Para ella -al igual que para muchas jóvenes que participan de estos certámenes- era un sueño representar a Puerto Rico en un evento internacional, y entiende que el tener una robusta preparación académica y competir en un concurso de belleza, no es contradictorio, sino todo lo contrario, se complementan.

“Yo solía pensar que eran dos cosas opuestas y decía, ‘¿qué es esto? voy a desperdiciar mi carrera como profesional y académica’. Pero me he dado cuenta que no son distintas. Cuando estaba haciendo mi carrera como profesional y trabajando en las organizaciones internacionales, lo que queríamos era desarrollar proyectos y buscar figuras líderes para mejorar la sociedad, llevar un mensaje de inclusión y de positivismo, y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora en Miss Universe. Lo único distinto es que ahora hay glamur, hay tacos, hay maquillaje y llevo el nombre de Puerto Rico”, revela.

“Así que para mí es la misma línea y no veo que le resta a mi carrera como profesional, sino que la complementa de una manera tan hermosa porque me está permitiendo ser yo en todo mi esplendor, sin ningún tipo de motivo de sentirme abochornada, sin ningún tipo de miedo, así que estoy orgullosa de llegar a ese punto en mi vida”, agrega la joven que habla con fluidez español, inglés, francés y holandés.

La joven de 29 años había resultado primera finalista del certamen local en el 2019. FOTO POR: [email protected] Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón "Tonito" Zayas)

¿Cómo respondes a los estereotipos de que una reina de belleza es de determinada manera o piensa de determinada manera?

Los estereotipos existen porque representan una realidad, están ahí porque sí ha habido casos que hemos tenido unas figuras de reinas que, pues, representan algo que no necesariamente todo el mundo piensa que representa algo positivo para una mujer. Pero los estereotipos también son solo una imagen de la realidad, así que para las personas que tienen ese estereotipo –que lo entiendo y que, hasta cierto punto, está justificado-, los invito a que presten atención y se den la oportunidad de conocer a otras reinas de belleza. Que escuchen sus historias y escuchen realmente con atención cuál es el propósito. Les invito a que escuchen mi historia que de seguro van a cambiar la percepción.

Estudiaste una maestría con enfoque en perspectiva de género, ¿te consideras feminista?

Me considero una mujer decidida a poner el esfuerzo adelante para la equidad y si por eso me cae el sello de feminista, entonces sí, no tengo problema con que me caiga el ‘label’. Pero creo que debemos ir más allá de las palabras y vivir una vida que represente la acción. Mi motivación es buscar la igualdad y equidad para todos.

¿Cómo puedes aportar al país como reina de belleza?

La clave es aprovechar el “spotlight” que me ofrece la plataforma del certamen y convertirme en una fuente de compartir información. Es algo que precisamente he podido hacer partiendo de un podcast que he tenido la oportunidad de convertirme en su host, que se llama “Voces de reinas”. Es un espacio donde abro el diálogo de temas que son sumamente importantes aquí en Puerto Rico, pero también refleja las necesidades de la humanidad a nivel global. Creo que esa es la mayor aportación. Pero hay que ser realista también, estamos hablando de un certamen de belleza, no es como que yo voy a tener y contar con los recursos para resolver muchas cosas a nivel de materializarlas, pero al menos puedo llevar y regar la voz, ayudar y, sobre todo, educar.

Estefanía Soto habla con fluidez español, inglés, francés y holandés. FOTO POR: [email protected] Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón "Tonito" Zayas)

De todas las situaciones que atraviesa Puerto Rico, ¿cuál es la más que te preocupa y te gustaría ayudar?

La violencia. Sé que es importante nombrarla por sus apellidos, pero creo que en Puerto Rico llevamos muchos años visualizando la violencia, generalizándola, y hablamos de que hay que demostrar lo poderoso que somos o lo que somos capaces de hacer ante la violencia, y creo que lo que debemos hacer es buscar estrategias de resolución de conflictos, otras maneras de resolver la violencia, que no sea confrontativa.

Te quedan pocas semanas para partir y participar del certamen internacional, ¿qué emociones te recorren?

Honestamente estas dos semanas soy una bolita de nervios. Creo que es normal porque me estoy acercando a ese escenario universal, pero, más que todo, siento muchísima motivación de demostrar y enseñarle a Puerto Rico y al universo todo lo que hemos hecho y brillar lo mejor que pueda. Ese es el objetivo.

¿Crees que puedas traer esa alegría al país?

Estoy segura que sí, es mi esperanza y no tengo duda de que cuento con todo lo que están buscando. He trabajado en buscar los factores que están en mi mano, hay otros factores que no lo están y la vida, Dios, escogerá por mí, pero lo que me tocaba a mí ya estoy lista.

Enfrentaste las primeras críticas como reina al presentar tu traje típico inspirado en Walter Mercado. ¿Cómo respondes a esas críticas?

Las críticas reflejan las expectativas que yo tenía porque venía con un concepto bastante distinto a lo que se trabaja aquí. Cuando lo hablé con la organización uno de mis miedos era precisamente si la gente lo iba a visualizar como lo visualizaba yo, así que no me afectó de manera negativa. Al contrario, me hizo sentir orgullosa porque se ha creado un debate bien interesante sobre lo que es la identidad de ser boricua y cuáles son los elementos que te definen como puertorriqueño. Nunca vamos a tener el mismo concepto de la puertorriqueñidad y si hablamos de la representación de Puerto Rico, tampoco nunca va a haber una mujer o algo que representa la totalidad de lo que es ser puertorriqueño, pero uno se acerca a una memoria colectiva, a una experiencia colectiva que sí te pueden hacer brillar en el universo. Por eso escogí el tema de Walter Mercado, que fue una figura magnífica y tuvo una vida ejemplar en momentos donde estos temas de identidad eran tabú. Y más allá de eso, su mensaje de amor, de aceptación, de escucharnos los unos a los otros.

Por último, ¿qué te gustaría resaltar de Puerto Rico en el certamen internacional?

Lo que me gustaría resaltar es que los boricuas, independientemente de este pedacito de tierra de donde venimos, somos capaces de hacer tantas cosas grandes, somos capaces de brillar en el universo y en la escala global. Para eso estoy ahí, para llevar ese mensaje.