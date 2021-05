Sorprendida y decepcionada. Así describió Estefanía Soto Torres sus sensaciones en la noche del certamen de Miss Universe 2020 luego de no haber sido seleccionada entre las cinco finalistas.

En la primera entrevista dada por Miss Puerto Rico Universe, que se transmitió en Noticentro al amanecer de WAPA TV, Soto Torres se mostró animada ante las cámaras, aunque sí admitió que el resultado final no era el que ella esperaba. “Fue una sorpresa no entrar en las cinco finalistas. Yo me preparé muchísimo y tenía muchísimo entusiasmo de poder llegar a esa parte de hablar, de dar a conocer mis mensajes y pensamientos” explicó la beldad desde la habitación de un hotel en Florida. “Todos sabemos que parte de lo que era Miss Puerto Rico, Estefanía, era que contaba con esa parte muy fuerte. Así que, fue una sorpresa y un poquito de decepción no poder llegar a ese punto, pero contenta, porque estoy segura de que hice todo lo que estaba en mis manos”.

La ciagüeña de 29 años se siente satisfecha por el trabajo realizado, ya que dio lo mejor de sí. “Todo lo que tenía en mi control lo hice. A parte de eso, lo demás son otras cosas que corren de otras maneras y que yo no tengo el control de eso. Pero estoy tranquila de corazón, y orgullosa porque lo que sí me ha tocado, así lo hice. Así que estoy feliz con eso”, exclamó.

Traje de gala

De la misma forma, Soto Torres también habló de la selección del traje de gala en la noche del domingo, el cual tuvo una recepeción mixta entre el público y los expertos en certámenes de belleza. “Yo me sentí como una diosa y todo fue perfecto. Nosotros teníamos este plan de mostrar todas las facetas de quién puede ser Estefanía”, explicó la reina de belleza. “Queríamos mostrar que Estafanía era una chica joven, fresca, por eso nos fuimos con el vestido de Eclíptica verde, que nadie se lo esperaba, un poco ‘outside of the box’. Que me mostrara juguetona y libre”.

En cuanto a la selección del vestido blanco del diseñador Harry Robles, Soto Torres se mostró satisfecha por haberlo utilizado. “Con este vestido queríamos demostrar también que sí, somos eso, pero también podemos ser una mujer elegantísima. Mucho más recogida, porque el vestido de Harry era mucho más elegante en el color y el diseño. Y yo estaba maravillada”, exclamó con una sonrisa. “Ayer vi el vídeo por primera vez de lo que hice en la pasarela con ese vestido y me quedé con la boca abierta. No cambiaría absolutamente nada. Ni el pelo, ni el maquillaje, ni los vestidos, ni la coreografía. Todo lo que hice, lo hice de corazón y estoy súper orgullosa de eso”.

Por otro lado, la representante de Puerto Rico también confirmó que el traje verde de Eclípitica fue vandalizado minutos antes de utilizarlo en la noche preliminar, específicamente una pieza que se rompió, pero que pudo ser reparada. Según la información, no fue el único vestido que fue vandalizado esa noche.

Un día después de su participación, Soto publicó en Instagram una fotogalería de su participación en el certamen celebrado en Hollywood, Florida. “Misión cumplida @missuniverse. ¡Qué noche y qué honor representar a mi bella isla en el escenario universal. Agradecida intensamente del amor y apoyo de todo ustedes. ¡Y con ganas de más!”, escribió Soto Torres en una publicación en sus redes sociales.