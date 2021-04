La joven puertorriqueña Estefanía Soto tuvo este martes su primera prueba de fuego en el certamen Miss Universe, luego de participar en la primera entrevista virtual con los organizadores del evento.

Miss Universe Puerto Rico, quien lució un elegante vestido rojo para la ocasión, expresó a través de sus redes sociales que se sintió en su propia piel luego de conversar con los encargados de la popular competencia de belleza. Acompañada del mensaje colgó varias fotografías del momento.

“Probablemente (esta) sea una de mis tomas favoritas hasta ahora porque cuando la miro, me reconozco y me veo... y eso hace que mi corazón se alegre. Me enorgullece poder decir, en voz alta, que a lo largo de esta aventura me he mantenido fiel a quien soy”, expresó la beldad.

En una de las imágenes se aprecia a la tenedora del concurso local, la ex Miss Universe, Denise Quiñones, junto al estilista Clark Ivor, a su lado, durante el proceso. Esta es una de varias entrevistas que tendrá la beldad a lo largo de su participación en el concurso, siendo una de las más importantes la que tendrá con el jurado, una vez comience la competencia oficial.

Estefanía Soto representará a la Isla en la 69 edición de Miss Universe, que se celebrará el 16 de mayo de 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. La joven de 27 años, compartió la semana pasada la foto oficial para el certamen, donde aparecía luciendo una chaqueta roja, cabello suelto, piel bronceada y amplia sonrisa.

Debido a la cancelación del certamen a consecuencia de la pandemia, en septiembre de 2020 se dio a conocer que Estefanía estaría representando a Puerto Rico en la competencia internacional, que se transmitirá en directo por Wapa Televisión. Soto fue la primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2019.