Hace un año y tres meses, Estefanía Soto se tomó de la mano con Madison Anderson Berríos para escuchar cuál de las dos representaría a la isla en el certamen de Miss Universe 2019. Su nombre no fue el mencionado. En ese momento, cerró un capítulo de su vida que nunca imaginó que volvería a abrir anoche para colocar en su cabeza la corona que la convierte en la nueva Miss Universe Puerto Rico.

Ante la situación causada por la pandemia del COVID-19, la organización local decidió que Estefanía, además de haber sido la primera finalista en el concurso del año pasado, era la persona más capacitada para suceder a Madison y representar a la isla en el próximo certamen internacional que se espera que se celebre a principios del próximo año.

Para Estefanía, esta nueva oportunidad significa la redefinición de lo que es ganar, pues hace un año contaba con todas las cualidades para convertirse en la embajadora de Puerto Rico en el Miss Universe y eso fue algo que jugó a su favor este año.

PUBLICIDAD

“Cuando me llamaron para decirme, lo primero que vino a mi mente fue que todo llega en su momento. Lo creo fielmente. Fui competidora en el 2019. Concursé por el pueblo de San Sebastián. Quedé primera finalista. Terminé ese plan que tenía, retomé mi plan de mudarme a Europa y estando allá ya siete meses, recibo esa llamada. Lo que pensé y lo que sigo pensando es que todo llega en el momento adecuado, cuando más preparada estés y cuando la vida lo quiera, realmente”, explicó la nueva reina.

Estefanía cuenta con un bachillerato en lenguas extranjeras y una maestría en mediación intercultural de la universidad de Lovaina en Bélgica y habla español, inglés y francés. Al momento de recibir la oferta de convertirse en Miss Universe Puerto Rico 2020, se encontraba viviendo en Holanda y decidió regresar a su isla para recibir esta nueva encomienda.

Comentó que fue un momento de reflexión. Después de todo, ya se había establecido en el continente europeo y estaba encaminando tanto su vida profesional como personal. Luego de ponerlo todo en una balanza, entendió que era una oportunidad a la que no podía negarse.

“Ser Miss Universe Puerto Rico es algo muy grande sobre todo para nuestro país, para nuestro continente y esa fue una de las razones. Pero más allá de llevar el título, el prestigio, el glamour y la atención que viene con el título, (te permite) tener esa oportunidad de compartir con el pueblo las experiencias que he tenido, de compartir sobre los recursos que me permitieron llegar a donde llegué. Más allá de decir que es una oportunidad única en la vida, tiene un valor increíble”, destacó.

PUBLICIDAD

Su legado

Es un hecho que la nueva reina cuenta con una preparación académica más extensa, además de experiencias laborales que no han tenido muchas otras jóvenes que han conquistado la corona y eso le permite tener muy claros los pasos que desea dar con los privilegios que este título le brinda.

Aunque para Estefanía llevar la corona de Miss Universe Puerto Rico significa el comienzo de muchos proyectos, hay uno que comenzó cuando era la candidata de San Sebastián al que quiere darle continuidad y es el apoyo a mujeres inmigrantes en la isla, algo que está muy atado con sus estudios universitarios -posee una maestría en mediación intercultural-, pero también con el compromiso que tiene como ciudadana.

“Pero, más allá de eso, (comparto) la experiencia que tengo como mujer puertorriqueña mudándome a otro país, no por decir que mi experiencia es cercana a una mujer inmigrante en Puerto Rico, porque tengo que aclarar que hay unos factores que son diferentes, unos privilegios que están de por medio y que marcan y determinan esa experiencia. Pero como ser humano, los cambios en el proceso que viví, de acostumbrarme a una cultura nueva, a países diferentes, a idiomas y sistemas de gobiernos diferentes, que en momentos puede ser divertido, pero que también es difícil y se requiere de mucha estabilidad emocional, mental. Me pregunto qué pasa con esas mujeres que llegan a nuestro país buscando un mejor estilo de vida. Voy a conocerlas, ver qué están haciendo por ellas y cuáles son sus historias”, explicó.

PUBLICIDAD

Para lograr sus metas en tiempos tan difíciles como los que se viven a consecuencia de la pandemia, la nueva reina se propone utilizar todos los medios posibles para llevar su mensaje, teniendo claro el poder de las redes sociales.

Esperanzada en el voto de los jóvenes

Por casi un año, Estefanía estuvo fuera de Puerto Rico y ahora que regresó y vio el interés de la juventud en votar en las próximas elecciones la hace sentir esperanza de que es posible lograr un cambio en el país.

“Puerto Rico, por mucho tiempo ha enfrentado un sinnúmero de problemas que nos han puesto a parar en seco y a revaluar nuestras prioridades. Ahora que llego a la isla y se acerca el tiempo de las votaciones, siento mucha esperanza porque veo una motivación muy genuina, sobre todo de la juventud, en crear un cambio y en informarse para ejercer ese derecho al voto para expresar lo que quieren y lo que necesitan”, comentó.

La beldad destacó que, aunque los puertorriqueños han tenido que enfrentar grandes retos en los últimos años, se siente confiada en el espíritu luchador y el deseo de salir adelante que tienen sus compatriotas.

“Hay cosas que son preocupantes, pero ahora mismo que estoy regresando, noto eso y es un rayito de luz”, dijo.

Femenina e inteligente

Otro gran objetivo de Estefanía en el año de reinado que recién comienza es contribuir a romper el estereotipo de que la belleza y la coquetería están reñidas con la capacidad intelectual y profesional de una mujer.

PUBLICIDAD

Para ella, es importante demostrar que una mujer puede tener muchos intereses y muy variados a la vez. Pone sus experiencias de vida como ejemplo. Desde muy joven, se sintió atraída por el campo de la moda y la belleza al punto que se destacó como modelo de pasarela y editoriales. Con el paso del tiempo, desarrolló una gran pasión por la academia, la educación y los idiomas y ha podido unir ambos intereses sin problema.

“Me gustaría demostrar que se puede ser genuina dirigiendo una organización internacional, pero también teniendo un canal de YouTube para hacer tutoriales de maquillaje. No debe haber vergüenza sobre eso y no se debe dudar sobre el potencial y el carácter de una mujer o poner en duda su currículo académico porque es modelo. Me gustaría demostrar que las mujeres somos multifacéticas. No hay nada más sencillo, pero más puro que hacer lo que te dicta el corazón”, concluyó.