Leonardo Dicaprio ganó su único Óscar hasta la fecha en 2016, por “The Revenant”. Un premio que tenía cierto sabor a “por fin”. Algo similar sucedía con Brad Pitt, otra de las gallinas de los huevos de oro en Hollywood, que finalmente se hizo con el premio en 2020 por su interpretación en “Once Upon a Time… In Hollywood”.

Ellos dejaron atrás una lista de estrellas de la meca del cine que la Academia aún no ha tenido a bien premiar. Estos son algunos de ellos.

GLENN CLOSE: OCHO NOMINACIONES

En ocho ocasiones ha acariciado Glenn Close la estatuilla dorada. En ocho ocasiones la Academia consideró que merecía la nominación, pero no la victoria. La última, en 2021, por su papel en la película “Hillbilly Elegy”.

Close es una de las grandes damas del cine, cuenta con una carrera extensa y reconocida. Anteriomente fue nominada por su trabajo en “Fatal Attraction”, “Dangerous Liaisons”, “The Big Hill”, “The Natural”, “The Wife”, “Albert Nobbs” y “The World According to Garp”.

“¿Es mejor salir en silla de ruedas y obtener el premio a la trayectoria? No tienes que dar un discurso”, dijo la actriz a Variety, antes de su octava nominación. Cuando el periodista le preguntó que podían hacer para que hacerse por fin con un Óscar, contestó: “No sé qué decir al respecto. Simplemente tengo que seguir haciendo lo que es bueno. Estar satisfecha con tu trabajo, ese es el proceso para mí”.

La actriz Glenn Close (Archivo)

ED HARRIS: CUATRO VECES ACARICIANDO LA ESTATUA

Ed Harris ha sido nominado en cuatro ocasiones, por “Pollock”, “Apollo 13″, “The Truman Show” y “The Hours”. El actor, nacido en Nueva Jersey en 1950, comenzó en la interpretación después de dejar el fútbol americano y se graduó en el California Institute of the Arts en 1975.

“Actuar suponía un desafío, como los deportes”, dijo el actor, según recogía la revista Hello! “Lo nuevo fue el lado creativo y emocional, porque eso no había sido parte de mi vida antes”, añadió a la publicación.

Aparte de las mencionadas, Harris ha aparecido en películas como “The Abyss”, “The Rock”, “A Beautiful Mind” y “Enemy At The Gates”, entre otras.

TOM CRUISE: TRES NOMINACIONES Y NADA

Tom Cruise saltó a la fama en 1984 con la cinta “Risky Business” y desde entonces no ha parado de aparecer en la pantalla grande en la más amplia variedad de largometrajes: comedia, dramas, ciencia ficción, terror y acción. Su nombre asegura éxito en la taquilla como ha sucedido con la franquicia de “Mission: Impossible”, y aun así no se ha alzado con la codiciada estatuilla. Sus tres turnos al bate han sido en 1990 con “Born on the Fourth of July”, y en 1997 con “Jerry Maguire”, ambos en la categoría de Mejor Actor; y en el 2000 al Actor Secundario por “Magnolias”.

AMY ADAMS: ETERNA CANDIDATA

Otra actriz que acumula nominaciones es Amy Adams. En seis ocasiones ha considerado la Academia de Hollywood que sus interpretaciones eran dignas de recibir un Óscar.

Cinco de ellas, en la categoría de mejor actriz de reparto con sus trabajos en “Vice”, “The Master”, “The Fighter”, “Doubt” y “Junebug”. Fue candidata como mejor actriz principal por su trabajo en el filme “American Hustle”.

Además de estas películas, Adams protagonizó “The Arrival”, “Nocturnal Animals” y “Big Eyes” y trabajó en otras como “Her” y “On the Road”.

“Siempre estoy agradecida si llego a estar allí”, dijo en 2016 a Entertainment Tonight. “Si no, también está bien. Estoy feliz de apoyar películas realmente buenas. Estoy en la Academia, así que votaré por las películas y actuaciones increíbles que he visto hasta ahora”, añadía.

Amy Adams en una foto de 2017, en Los Ángeles, California. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)

SAMUEL L. JACKSON: UN FAVORITO DE LA GRAN PANTALLA

Samuel L. Jackson es un actor reconocido, con una carrera amplia, con trabajos a las órdenes de Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Spike Lee. La escena en la que recita un supuesto pasaje bíblico en “Pulp Fiction” es ya parte de la historia del cine.

Sin embargo, Jackson tampoco tiene un premio Óscar en su armario. Y solo ha sido nominado una vez, concretamente por su papel de Jules, en la citada cinta de Quentin Tarantino.

El actor nació en 1948, en Washington DC, pero fue criado por su abuela en Chattanooga, Tennessee, de acuerdo con la revista Hello! .

Tras finalizar el instituto, estudió en Morehouse College, donde peleó por los derechos de los afroamericanos involucrándose en el movimiento Black Power y en el que se graduó en drama, según la publicación.

La trilogía de precuelas de “Star Wars”, “Do the Right Thing”, “Goodfellas”, “Jurassic Park”, “True Romance”, “Django Unchained”, “The Hateful Eight”, “Chi-Raq” y “Unbreakable”, son algunos de la inmensa lista de títulos que componen su filmografía.

El actor estadounidense Samuel L. Jackson posa para fotografías en la alfombra roja del estreno de la película "Spider-Man: Far From Home" en 2019. EFE/ Etienne Laurent (ETIENNE LAURENT)

HARRISON FORD: UN CASO INCREÍBLE

Harrison Ford tiene a su haber se protagonista de dos de las franquicias más famosas y exitosas de la historia de Hollywood: “Star Wars” e “Indiana Jones”. Pero si bien eso lo ha acercado a los millones de dólares en fortuna, no se ha traducido en cargar con el anhelado Oscar.

Ford ha sido nominado al Oscar un sola vez, en 1986, en la categoría de Mejor Actor, por su trabajo en el drama “Witness”. El recio actor tiene otro récord infame relacionado con el Oscar y es que a lo largo de su extensa carrera de sobre cuatro décadas ha sido el protagonista de ocho cintas que han sido nominadas al Oscar a la Mejor Película del Año, sin que esto haya tenido peso a su favor.

Harrison Ford en una foto de archivo de 2016. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (Jordan Strauss)

SIGOURNEY WEAVER: OTORGA ÓSCAR, PERO NO LO RECIBE

Aunque Sigourney Weaver ha subido al escenario de los Óscar a presentar algunos galardones, no ha tenido ocasión, al menos hasta ahora, de subir para recoger uno.

Ha sido nominada en tres ocasiones, en 1989 por partida doble con “Gorillas in the Mist” y “Working Girl”. Dos años más tardes, la Academia reconoció su trabajo en “Aliens” con otra nominación. Es la estrella de una de las cintas más taquilleras de la historia: “Avatar”.

La actriz Sigourney Weaver en una foto de 2008 en Beverly Hills, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP (Alberto E. Rodriguez tt/tc)

IAN MCKELLEN: VETERANO CON DOS NOMINACIONES

Ian McKellen, nacido en Inglaterra en 1939, supo desde pequeño que quería ser actor. Luego descubrió a Shakespeare y comenzó a actuar en representaciones teatrales en el colegio.

Se graduó en 1961 en St. Catharine’s College e inició su carrera profesional en el teatro, por la que ha recibido numerosos y prestigiosos premios.

Por su trabajo delante de las cámaras, McKellen fue nominado en dos ocasiones al Óscar de la Academia: por “Gods and Monsters” y por “The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Rings”.

“Mi discurso ha estado en dos chaquetas… comienzo diciendo: ‘Estoy orgulloso de ser el primer hombre abiertamente gay en ganar un Óscar’, pero he tenido que guardarlo de vuelta en mi bolsillo dos veces”, dijo en 2016, según The Guardian.

El actor hacía referencia a que ningún hombre homosexual había ganado nunca el premio a mejor actor: “Me pregunto si es prejuicio o casualidad”, añadía.

El actor ha participado en otros largos relevantes como “The Da Vinci Code”, la saga “X-Men”, “The Good Liar”, “Mr. Holmes” y “Apt Pupil”, entre otros muchos.

Mateo Castillo / EFE