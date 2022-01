Louie Anderson, cuya carrera de más de cuatro décadas como comediante y actor incluyó su actuación ganadora de un Emmy como madre de mellizos en la serie de televisión “Baskets”, falleció el viernes. Tenía 68 años.

Anderson murió en un hospital de Las Vegas por complicaciones de cáncer, dijo Glenn Schwartz, su publicista de toda la vida. Anderson tenía un tipo de linfoma no Hodgkin, dijo Schwartz anteriormente.

Anderson ganó un Emmy en 2016 al mejor actor de reparto por su interpretación de Christine Baskets. Anderson recibió tres nominaciones consecutivas al Emmy por su actuación.

Era un rostro familiar en la televisión, incluso como presentador de una reposición del programa de juegos “Family Feud” de 1999 a 2002, y en especiales de comedia y en frecuentes apariciones en programas de entrevistas nocturnos.

Anderson realizó una versión animada de sí mismo cuando era niño en “Life With Louie”. Creó la serie de dibujos animados, que se emitió por primera vez en horario de máxima audiencia a finales de 1994 antes de pasar a los sábados por la mañana para su emisión de 1995-1998. Anderson ganó dos premios Daytime Emmy por el papel.

Hizo apariciones especiales en varias series de televisión, incluidas “Scrubs” y “Touched by an Angel”, y estuvo en la pantalla grande en “Coming to America” de 1988 y en la secuela del año pasado de la comedia de Eddie Murphy.

Anderson también realizó giras regulares con su acto de stand-up y como comediante.