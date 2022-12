El actor, coreógrafo y productor de televisión Stephen “Twitch” Boss murió a sus 40 años. Su esposa, Allison Holker Boss, confirmó el fallecimiento del también conocido DJ de “Ellen DeGeneres Show”, en un comunicado enviado a varios medios estadounidenses.

“Es con el más profundo de los corazones que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó. Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él”, expresó Holker Boss. “Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”.

La causa de la muerte aún está en investigación. Sin embargo, según fuentes de la policía, la esposa de Stephen, Allison Holker, llegó el martes a una estación de policía de Los Ángeles el martes y estaba desesperada porque dijo que Stephen se había ido de casa sin su auto, un comportamiento que no era típico de él. Poco tiempo después, la policía recibió una llamada por un “tiroteo” en un hotel de Los Ángeles, y encontraron en el lugar el cuerpo de Stephen, muerto por una aparente herida de bala autoinfligida.

Hace dos días, la pareja compartió en sus cuentas de Instagram un video en el que hacían una coreografía de baile, además de otro que incluía imágenes de su casamiento, con motivo del noveno aniversario.

“¡¡Es nuestro 9º aniversario!! No podría estar más agradecida de celebrar este día mágico perfecto!!! Decir SÍ a @sir_twitch_alot ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida!! Me siento tan bendecida y amada!! ¡Te amo bebé y nunca te daré a ti ni a NUESTRO amor por sentado! Te amo”, publicó.

Stephen debutó en el programa de Ellen en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022. Se convirtió en productor ejecutivo del programa en 2020.