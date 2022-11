La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino está que trina ante la posibilidad de que una persona a la que le atribuye el título de “influencer” y “hacker” le robe su cuenta de Instagram en complot con otras tres personas.

Espino, quien actualmente se dedica a su faceta de empresaria, compartió esta tarde con sus seguidores en las redes sociales un mensaje, acompañado de un video, en el que revela no solo el nombre de la persona a quien supuestamente se le pagó para que ejecutara la clausura de su cuenta, sino que responsabiliza y se refiere a “las hermanas Castellanos”.

“Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a traves de la vía legal. Una situación a la q no estoy acostumbrada, pq los q me conocen saben que jamas he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya q exponen una versión publicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia. Pero ya llegué al límite, pq se estan metiendo con mi comunidad de social media q a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear. Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA y responsabilizar a #YaoCabrera Influencer/Hacker quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de instagram. Si algo pasa con esta cuenta de instagram @gabyespino , el responsable es el señor #YaoCabrera contratado por las hermanas Castellanos. Hay pruebas de absolutamente todo, y como les dije , está siendo manejado por mis abogados. Les agradeceria muchisimo si está en sus manos, difundir esta información. Aqui dejo la foto de #YaoCabrera y la orden de cierre de mi cuenta, junto al monto q se le fue otorgado.

La propietaria de Agave Beauty Bar, en Miami, y quien también se ha destacado como presentadora de los Premios Latin Billboard de inmediato recibió mensaje de apoyo de sus seguidores, entre ellos Julián Gil, quien le expresó: “Apoyo total mi gaby”.

Asimismo, le respondió la modelo Ninoska Vásquez, quien al parecer también está pasando por la misma aituación. “No entiendo la necesidad de querer cerrar nuestras cuentas, porque también estoy en esa lista”, publicó.

Ahora bien, ¿quiénes son “las hermanas Castellanos”? Se trata de Aleska, Michelle y Stefani Castellanos, quienes también son venezolanas. Según sus redes sociales, estas viven en Estados Unidos, y siempre comparten en redes sociales sus roles como modelos de importantes marcas y la imagen de varias páginas de revistas. Incluso, Michelle Roxana, es la actual Miss Earth Venezuela, y Aleska tuvo una relación amorosa con el cantante urbano Nicky Jam, cuya ruptura se dio en abril pasado.