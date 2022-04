El modelo y presentador de televisión Ramón “Gatto” Gómez, desde la semana pasada no ha estado presente en el programa “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo.

Esta mañana su compañera presentadora Ivonne Orsini junto a la colaboradora Desirée Lowry dieron a conocer que la causa de su ausencia se debe a que “Gatto” arrojó positivo a COVID-19, quien se había vacunado y dijo estar loco por regresar.

En una transmisión directa, desde su hogar, este dio su testimonio porque entendía que se trataba del momento oportuno.

“Confiaba que por tener las tres dosis de la vacuna iba a estar súper bien, pero no fue así, me dio bein duro. Fue como una especia de ‘rompe huesos’. Esta típica rompe huesos, que (me) dejó tirado en la cama por tres a cinco días”, expresó mientras aún se escuchaba congestionado.

“Gatto” aprovechó la ocasión para exhortarle al público la importancia de estar con las tres dosis de la vacuna y a no bajar la guardia.

“¿Qué hubiese sido de mí si no hubiese tenido los refuerzos?”, se preguntó, además de expresar su preocupación con aquellos que tienen su sistema inmune comprometido.

Tanto Lowry como Orsini, ofrecieron consejos para continuar con los cuidados necesarios para la prevención del COVID-19.

“Estoy recuperado, lo que me queda es una tosesita”, agregó mientras resaltó que ya el lunes regresa al programa de Telemundo, que en febrero pasado celebró su primer aniversario.