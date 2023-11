A solo cinco días de celebrarse la edición número 72 del Miss Universe, la organización del certamen compartió la tarde del lunes quiénes serán los que integrarán el jurado, encargado de coronar a la nueva reina universal y que será la sucesora de la estadounidense R´Bonney Gabriel, Miss Universe 2022.

Esta edición, a celebrarse en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, capital de El Salvador, evaluará a 85 candidatas de diferentes naciones por un jurado compuesto por 10 profesionales, en el que se incluye a la actriz y animadora puertorriqueña Giselle Blondet.

La presentadora del programa “La mesa caliente” de la cadena Telemundo, ha estado anteriormente involucrada en certámenes de belleza, al haber sido presentadora y luego jurado de Nuestra Belleza Latina.

Conoce quiénes conforman el resto del jurado, que después de varios años de tener un jurado completamente conformado por mujeres, la organización reintegró al comité a dos hombres.

Halima Aden: La supermodelo somalí-estadounidense, que fue la primera en desfilar con el hiyab en Milán y Nueva York y posar en ‘burkini’ para ‘Sports Illustrated’, ha sido un referente para las mujeres musulmanas

Carson Kressley: Actor, diseñador y personalidad de la televisión estadounidense que trabajó como experto en moda en el programa de televisión estadounidense Queer Eye. Fue uno de los ‘Fab Five’ del programa. También fue el presentador motivador del programa de televisión How to Look Good Naked y OWN’s. Fue un concursante de la temporada 13 de Dancing with the Stars.

Mario Bautista: Cantante mexicano del género pop y personalidad del internet, que se dio a conocer a través de YouTube y Vine.

Dra. Connie Mariano: Trabajó por nueve años como médico de tres presidentes de Estados Unidos: George H.W. Bush, William J. Clinton y George W. Bush. Es la primera filipino-estadounidense en la historia de Estados Unidos que llega a contralmirante de la Marina.

Sweta Patel: Vicepresidenta de Mercadeo y Comercialización de Roku y The Roku Channel.

Janelle “Penny” Commissiong: Política, modelo y reina de belleza trinitense ganadora de Miss Universe 1977. Se convirtió en la primera trinitense en alzarse en este certamen como la más bella.

Denise White: Empresaria estadounidense, directora ejecutiva y fundadora de EAG Sports Management.

Iris Mittenaere: Modelo, celebridad, aristócrata, activista social y reina de belleza francesa ganadora de Miss Universe 2016 . Se convirtió en la segunda mujer francesa en ganar el título, luego de 63 años del triunfo Christiane Martel, Miss Universo 1953.

Avani Gregg: Gimnasta, bailarina, actriz y tiktoker estadounidense.

El martes, las 85 delegadas se enfrentarán a este grupo de profesionales mañana, cuando sea la entrevista de jurado, que también estará a cargo de evaluar varios aspectos de las concursantes, incluyendo su proyección y dominio de las pasarelas. El próximo miércoles se enfrentarán en la competencia preliminar.

Karla Guilfú Acevedo será la representante de Puerto Rico en el certamen, que se podrá ver a nivel local a través de Wapa Televisión.