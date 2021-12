Manny Hernández, quien se identificó como hermano de José Ángel Hernández, conocido en el mundo de la música urbana como Flow La Movie, viajó a la República Dominicana para solicitar respuestas de las autoridades sobre las causas que llevaron a que el avión Gulfstream IV en el que viajaba el productor, su pareja Debbie von Marie Jiménez García, y su familia se estrellara en la tarde de ayer, miércoles, cerca de una pista en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo.

El hombre, de paso, responsabilizó a la empresa de aviación privada Helidosa Aviation Group por la muerte de su hermano, pues sostuvo que la aeronave que transportaba a la pareja, a su hijo de tres años Jayden y a otros tres familiares (Kellyan Hernández Pena, Yeilianys Jeishlimar Meléndez Jiménez y Jassiel Yabdiel Silva), estuvo detenido por casi tres horas en lo que le realizaban arreglos mecánicos.

En el accidente también fallecieron el piloto y capitán Luis Alberto Eljuri (natural de venezuela), el copiloto Víctor Emilio Herrera y la azafata Verónica Estrella, ambos de nacionalidad dominicana. Estrella, confirmó el periódico Diario Libre, era hija de Silvino Estrella Pichardo, sobrino del presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella.

El hermano del productor ofreció unas declaraciones al periódico dominicano Listin Diario en las que resaltó que el vuelo privado de la empres Helidosa Aviation Group finalmente despegó con casi dos horas de retraso debido a que, supuestamente, le realizaron arreglos mecánicos.

“Ese avión no estaba supuesto a volar. ¡Llevaba dos horas (detenido en tierra)! ¡Ellos lo saben! ¡Que busquen el reporte si quieren ser transparentes! Pero lo dejaron volar. José Ángel es mi hermano, y estaba con un niño de tres años, una niña de 16, un niño de 14 y una niña de 21, y su esposa... ¡una familia completa! Y con las malas prácticas que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación que pueda detectar que ese avión no podía volar y lo dejaron volar. Nadie (funcionarios) ha hablado conmigo... ustedes saben cómo son las cosas en la República Dominicana”, subrayó Manny Hernández.

Con sus declaraciones, Manny Hernández confirmó que todos los pasajeros eran parte de la familia de Hernández y de Jiménez García.

“La realidad es que el vuelo debía despegar a la 1:30 p.m., pero estuvo detenido hasta las 2:30 de la tarde. Cuando llegaron retrasaron el despegue para las 3:00 p.m., y cuando llegaron al aeropuerto, la persona que desmonta las maletas les dijo que llevaban dos horas haciendo arreglos mecánicos”, resaltó Manny Hernández en la historia y vídeo publicado en el portal.

Manny Hernández añadió que el avión aterrizó en el aeropuerto de La Higüera tras transportar al artista dominicano DJ Adoni, quien tiene múltiples presentaciones planificadas en el país. El propio artista confirmó, mediante un vídeo en su cuenta de Instagram, que llegó a la República Dominicana en el avión que luego se estrelló.

“Se iban a ir en el mismo avión en el que llegó (DJ) Adoni, y ahí mismo llamó el capitán (el piloto venezolano Luis Alberto Eljuri) y el mecánico le dijo que no, que ese avión estaba ready para salir. República Dominicana tiene mecánicos que no dan la talla y deberían investigar a esa compañía de Gonzalo Castillo que es una mafia en República Dominicana”, resaltó.

Manny Hernández añadió que evalúan la posibilidad de entablar demandas contra Helidosa, tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico y Estados Unidos.