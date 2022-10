El compositor y cantante puertorriqueño José Vega Santana, mejor conocido como el Payaso Remi, fue reconocido por los organizadores de la decimoquinta edición del 15to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña y del 37mo Foro de Educación Musical, quienes le dedicaron este importante evento, el cual se celebra en Puerto Rico del 7 al 12 de octubre.

Con emoción y profundo agradecimiento, Remi recibió este merecido homenaje, el cual celebra y reconoce su importante y valiosa aportación a la música infantil de Puerto Rico y el mundo, como expresó Nelie Lebrón, directora del Departamento de Educación Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR) y una de las organizadoras de este evento.

“Nos honras con tu presencia, tu talento y amor por la niñez. Nos enorgullece que seas puertorriqueño y que nos representes dignamente ante la niñez y la infancia del mundo entero”, manifestó Lebrón como parte de la dedicatoria de este encuentro de la educación musical en América Latina y Puerto Rico, el cual es organizado por el Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña (MOCILyC) y el Departamento de Educación Musical del CMPR.

Con gran humildad, Remi agradeció a los organizadores por este sorpresivo homenaje en el que reafirmó su compromiso con la niñez y el derecho a que vivan en paz y en armonía con la naturaleza. “Este premio lo comparto con todos ustedes que son los valientes y que pudiendo dedicarse a otra cosa decidieron dedicarse a los niños”, dijo ante la presencia de músicos, compositores y educadores de México, Chile, Guatemala, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Brasil, Cuba, Colombia, España y Estados Unidos. “Creo en Latinoamérica, creo en el trabajo que hace cada uno de ustedes y que yo he defendido durante muchos años, porque es necesario para un país y para un pueblo empezar ahí, instruyendo al niño en su camino con canciones que muchas veces no se toman con la importancia que se deben tomar. Mucha gente piensa que son sencillas que musicalmente no es lo que la gente está acostumbrada, pero hay canciones infantiles que nunca podemos olvidar y eso es lo grande de este Encuentro”, agregó.

Para finalizar, el payaso puertorriqueño recordó que cuando en el 2000 representó a Puerto Rico en el Festival de la Canción de la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI), que fue celebrado en la ciudad de Acapulco (México), trató de participar como Remi y no como José Vega Santana, pero no se lo permitieron. Luego de salir victorioso en el festival, donde ganó el premio a la mejor interpretación y composición por el tema “Con una canción”, llegaron muchas ofertas musicales muy bien remuneradas. Pero la única condición para aceptar era que tenía que despedirse de su querido personaje.

“Yo agradecí a las personas que me ofrecieron el contrato y dije en aquella ocasión y vuelvo a decirlo hoy, ‘no, porque yo tengo que devolverles a los niños lo que los niños durante todos estos años me han dado’. Y si vuelvo a nacer volvería a hacer esto que he hecho durante toda mi vida que es cantarles a los niños”, concluyó con evidente emoción y la ovación del público que lo celebró gritando “Remi, Remi, Remi” y cantando su himno infantil, “Salvemos el planeta”, que también fue interpretado por el Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro William Rivera. El evento de hoy se transmitió en directo por Facebook y YouTube y, también, por Radio Universidad de Puerto Rico desde la Sala Sanromá. A esta transmisión se enlazó una red de 25 emisoras de radio de toda América Latina de MUCILyC con programación para la niñez.

El primer día del 15to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña contó con un manjar musical a cargo de la Orquesta Mozart y el Coro Infantil del Programa Música 100 x 35, así como del Coro de Niños de Ponce, bajo la dirección de María Inés Suárez, que interpretó una hermosa versión de “Latinoamérica”, de Calle 13, y “Oubao-Moin”, poema de Juan Antonio Corretjer musicalizado por Roy Brown. También participó el Coro de Caracoles: Melodía Taína, con la dirección del maestro William Cepeda. La charla magistral estuvo a cargo de la educadora y música guatemalteca Ethel Batres, quien presentó “Música de Guatemala para la infancia de Latinoamérica”. Se celebraron, además, conferencias y talleres.

Recordamos que el 15to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña continúa hoy desde las 8:00 a.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Los conciertos y actividades seguirán el domingo y se extenderán hasta el miércoles, 12 de octubre. El programa completo de actividades está disponible en la página cmpr.edu y en las páginas de Facebook del Encuentro y del Foro de Educación Musical.