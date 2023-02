A todos los seres humanos les toca una cuota de sufrimiento. Según el periodista, escritor y conferencista cubano Ismael Cala, esta sensación es motivada por el antagonismo que se crea con las expectativas mentales.

“Si lo que va llegando no se parece a lo que yo esperaba, hay una confrontación, me contraigo. Hay dolor, hay tristeza, hay momentos que nos van a hacer entrar en una etapa de duelo. Pero, lo que siempre le digo a las personas es que el sufrimiento extendido, cuando dura más de lo necesario, es donde tenemos que reevaluar porque todo sufrimiento debe tener tiempo de caducidad”, indicó el también presentador y productor de radio y televisión, quien se encuentra de visita en la isla para promocionar su más reciente libro “Fluir para no sufrir”.

El comunicador de 53 años aprovechó la conversación con El Nuevo Día para invitar a todos los puertorriqueños a la presentación del escrito que tendrá lugar hoy, 2 de febrero, en la librería The Bookmark, ubicada en el centro comercial San Patricio Plaza. Durante la actividad, aseguró, compartirá algunas de las herramientas para combatir al mayor propulsor del sufrimiento: el apego.

Cala, además, exteriorizó su felicidad y entusiasmo por su cita con el público boricua. Quien es conocido a nivel internacional por sus programas “¡Qué tarde tan padre!”, “Calando fuerte”, “El mundo informa” y “Cala”, emitido por CNN en Español hasta el 2016, abundó en la importancia de sus seguidores locales en su carrera.

“Dicen que la belleza está en los ojos de quien la mira. Yo, a todo lugar que voy, especialmente en esta isla, donde hay tanta gente que tiene afectos y a los que yo les devuelvo esos afectos porque nos queremos, vivo en una burbuja. Cada vez que vengo a la Isla del Encanto, yo veo encanto. Es un realismo selectivo, optimista. A mí me gusta escoger, poner mi atención, para que algo crezca, en las cosas lindas y positivas. Y la verdad es que los boricuas, los puertorriqueños, tienen una maravillosa actitud ante la vida, tienen buena energía, celebran la vida y eso es lo que, a mí, como caribeño, me identifica mucho”, detalló.

El libro, que ya está disponible para la venta, contó el egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de York, comenzó a gestarse a finales del 2017. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 en el 2019, cambió el título de “Los 11 principios del líder” a “Fluir para no sufrir”. Hoy Cala reconoce que todo formó parte de un “plan divino”.

El cubano describió su obra a este medio como la síntesis de su filosofía de liderazgo, explicada a través de anécdotas personales, fábulas y ejemplos de la vida real. A través de 12 capítulos, los lectores conocerán los 11 principios del líder bambú: integridad, versatilidad, flexibilidad, colaboración, espiritualidad, exponencialidad, fuerza serena, pasión, resiliencia, gratitud y conciencia-elevación.

“Mucha gente no está acostumbrada a los cambios, a que le muevan el piso, al status quo. Y mira lo que estamos viendo hoy, muchas personas con depresión, con ansiedad, las empresas están empezando a invertir en atención plena para que la gente entienda cómo manejar sus emociones y aprenda a respirar sus desafíos y sus crisis. Entonces, la verdad es que ha sido el libro que, en un contexto muy puntual del mundo, ha llegado con un mensaje muy poderoso”, subrayó.

“Fluir para no sufrir”, aclaró el autor, no fue diseñado para un grupo de personas en específico. De hecho, durante el período de promoción ha descubierto que el escrito ha sido leído por seguidores de distintas edades, profesiones y situaciones sociales.

“Este libro aplica a cualquier persona. Lo que sucede es que, como yo hace mucho tiempo entendí, tú no puedes evangelizar al que no está listo. Los libros, los títulos, todo nos atrae porque tiene vibración. Si tú ves este libro y hay un ‘match’ de vibración y sientes la necesidad de saber qué hay ahí dentro, el libro es para ti. Si todavía no lo sientes, quizás no es el momento”, dijo.

Si bien es cierto que gracias a su faceta como conferencista y autor, Cala ha vivido gratas experiencias en sitios inimaginables, también es verdad que extraña el periodismo. En esa línea, el ganador del Premio Personalidad de Iberoamérica 2013, reveló a El Nuevo Día que no descarta regresar a la pantalla en algún momento.

“Extraño el periodismo. Extraño esas conversaciones que, la mayoría, yo digo que eran conversaciones de vanguardia. Porque había algunas que sí, yo me iba a mi casa y decía ‘yo no sé si lo que hablé hoy con este político tiene algo de verdad, no me queda claro’. Entonces, la mayoría de mis conversaciones en CNN eran de vanguardia, donde yo salía con una sonrisa porque sentía que aportaba algo”, comenzó.

Por el momento, Cala prefiere seguir disfrutando ser nómada, misionero y peregrino. También confía en que, gracias a las múltiples opciones disponibles en el mercado –como Netflix, Hulu y Amazon Prime Videos- su deseo se materializará muy pronto.